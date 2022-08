Porto Alegre Acolhimento emergencial segue nesta sexta (19) no ginásio do Demhab em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2022

Aqueles que acessam o ginásio recebem kit higiene, banho, jantar, lanche e café da manhã. Foto: Pedro Piegas/PMPA Aqueles que acessam o ginásio recebem kit higiene, banho, jantar, lanche e café da manhã. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

O ginásio da Associação dos Funcionários do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), na rua Conde D’Eu, 66, bairro Santana, está pronto para a segunda noite de acolhimento emergencial da Operação Inverno. Nesta sexta-feira (19) a partir das 19h, será retomada a recepção de pessoas em situação de rua. Aqueles que acessam o ginásio recebem kit higiene, banho, jantar, lanche e café da manhã.

Na noite de quinta-feira (18) os três albergues noturnos receberam 188 pessoas, e o ginásio do Demhab abrigou outras 26. Também foram ocupadas 263 vagas das 13 pousadas, onde as pessoas em situação de rua podem permanecer durante 24h. A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) ainda acolhe cerca de 400 pessoas em mais 17 abrigos institucionais e espaços de proteção, somando um total de 870 abrigados na rede municipal.

O presidente da Fasc, André Flores Coronel, destacou a importância da ronda noturna para que mais pessoas acessem os espaços de proteção social nos dias de frio intenso. “A ronda extra percorre principalmente pontos onde percebemos o aumento da população de rua, entorno da rodoviária e Centro Histórico.”

Horário estendido

A Fasc estará com sua equipe de atendimento com horário estendido até as 22h para suporte à abordagem e encaminhamento aos equipamentos da rede ou às vagas oferecidas pela sociedade civil. A operação é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) e Fasc, com apoio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb), Demhab, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Consultório na Rua, Defesa Civil, Cruz Vermelha e Gabinete da Causa Animal. A Associação Solidária Cozinhar e Servir ofereceu o jantar da noite de quinta-feira.

Rede de atendimento noturno:

Albergue Dias da Cruz: albergue 12h – Avenida Azenha, 366 – Azenha

Albergue Acolher 1 – albergue 12h – Rua Dr. João Simplício, 38 – Vila Jardim

Albergue Acolher 2 – albergue 12h – Rua 7 de Abril, 315 – Floresta

Central de Abordagem – atendimento 24h pelos telefones (51) 3289 4994 ou pelo 156 opção 7

Rede de atendimento diurno:

Os Centros POP têm atendimento social com equipe multidisciplinar para adultos, idosos e famílias em situação de rua. Disponibilizam oficinas, higiene pessoal e refeição, além de encaminhamento à rede de serviços municipais com cadastro ao sistema de benefícios.

Centro POP 1 – Santana – Avenida João Pessoa, 2384, Farroupilha

Centro POP 2 – Floresta – Rua Gaspar Martins, 114 / 120, Floresta

Centro POP 3 – Navegantes – Avenida França, 496, Navegantes

SCFV – Adultos Pop Rua – Ilê Mulher – Rua Santo Antônio, 64, Floresta

Restaurantes Populares – almoço

Centro: rua Garibaldi, 461 (segunda-feira a domingo)

Vila Cruzeiro: rua Dona Otília, 210 (segunda a sexta-feira)

Lomba do Pinheiro: rua Cacimbas, 159 (segunda a sexta-feira)

Restinga: Estrada Chácara do Banco, 71 (segunda a sexta-feira)

Zona Norte: Rua Caetano Fulginiti, 95, Rubem Berta (segunda a sexta-feira)

