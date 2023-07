O Inter empatou em 0 a 0 com o Cruzeiro no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão na noite de sábado (01). Após a partida, o técnico colorado, Mano Menezes, reconheceu os problemas apresentados pela equipe no primeiro tempo e admitiu que a equipe não entrou com a mesma vontade que os mineiros para vencer o duelo.

O Colorado estava embalado pela classificação para às oitavas de final da Libertadores da América. Com o desgaste na vitória diante do Independiente Medellín, o clube gaúcho estava sentindo as questões físicas e acabou sofrendo nos primeiros 45 minutos do confronto. O time acabou errando muitos passes e assistiu a Raposa chegar perto do gol de John.

“Tivemos bastante dificuldade no início. Acordamos um pouco atrasados. Tivemos equívocos. Até esperava um pouco de dificuldade pela questão anímica em razão de quarta, mas entramos um pouco abaixo do que um jogo como esse exige. Cruzeiro é uma boa equipe. Eles estavam mais próximos”, disse Mano Menezes.

“No intervalo, organizamos e voltamos melhor. Cada equipe leva um tempo de controle para casa. Foi justo o empate pelo que os times apresentaram. Saímos com a sensação que faríamos, mas está no contexto. Você ganha jogos parelhos, até quando o adversário é superior, hoje empatamos. Precisamos ter maturidade”, disse o treinador.

Com o resultado, o Inter soma 21 pontos e está na oitava colocação no Brasileirão. No próximo domingo (09), o Colorado enfrenta o Fluminense, às 16h, no Maracanã.