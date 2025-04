Economia Acordo com a União Europeia oferece pouca vantagem ao Mercosul, diz o ministro da Fazenda, Fernando Haddad

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2025

Após mais de 25 anos, o Mercosul e a União Europeia formalizaram, no fim do ano passado, um acordo de livre-comércio entre os blocos. (Foto: Reprodução)

Em discurso no Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po) na segunda-feira (31), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez uma avaliação crítica sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, afirmando que o bloco sul-americano teria pouco a ganhar no aspecto econômico. Segundo o ministro, o verdadeiro valor do acordo seria no âmbito da política e estratégica.

“Se você perguntar a qualquer diplomata brasileiro se ali há uma vantagem econômica explícita que representa um salto para a reindustrialização do Cone Sul, não vai encontrar nenhuma cláusula que garanta isso”, declarou.

Após mais de 25 anos, o Mercosul e a União Europeia formalizaram, no fim do ano passado, um acordo de livre-comércio entre os blocos. No entanto, para passar a valer, o tratado ainda precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu e enfrenta resistência por parte de setores econômicos especialmente franceses para avançar.

Durante o debate, Haddad ainda pontuou que o acordo poderia servir como contraponto à fragmentação global, protagonizada por Estados Unidos e China, evitando que os países sejam forçados a escolher lados nesse embate geopolítico.

“O grande objetivo é oferecer uma alternativa ao mundo bipolar, procurar não recair. Porque a própria bipolaridade reforça o discurso da intolerância”, explicou.

“Quanto mais apostarmos no multilateralismo, menos chance teremos de voltar aos tempos de guerra vamos ter. Não traria bem estar para o planeta”, continuou.

Haddad criticou a abordagem reducionista das negociações, que segundo ele se perdem em detalhes setoriais. “Europa discute ‘ganhar na carne, perder no açúcar’, mas o jogo é maior: é evitar migrações e guerras”, frisou.

O ministro ainda pontuou que países desenvolvidos utilizam “protecionismo disfarçado de ambientalismo” e chamou de “hipocrisia” penalizar os avanços ambientais brasileiros em detrimento da utilização de energia fóssil.

“Países ricos usam a ‘taxa carbono’ nas importações como arma comercial, não para proteger o meio ambiente. É hipocrisia: penalizam o aço verde do Brasil enquanto retomam produção com energia fóssil. A Europa quer chamar hidrelétricas brasileiras de ‘não limpas’ para taxar nosso aço. Enquanto nós temos 90% de energia limpa, eles retomam óleo e gás e nos criticam”, pontuou.

O chefe da equipe econômica destacou ainda que 90% da matriz energética brasileira é renovável, contrastando com a retomada de projetos de óleo e gás na Europa.

Sobre o financiamento climático, Haddad pontuou o descumprimento de promessas internacionais.

“Prometeram US$ 100 bilhões para florestas e não deram um centavo”, lembrou, explicando que isso motivou a criação do Tropical Forest Forever Facility (TFFF), mecanismo brasileiro que transforma doações em investimentos permanentes.

O ministro comparou a lentidão nas ações climáticas com a rapidez no financiamento de conflitos: “Dinheiro para guerra aparece em dias; para o clima, arrastam por décadas”.

Ao final, Haddad reforçou a necessidade de uma nova postura da comunidade internacional.

“A crise climática exige uma classe política corajosa – e não temos isso hoje”, concluiu, defendendo que o acordo Mercosul-UE, apesar de suas limitações econômicas, representa um passo importante na construção de um multilateralismo mais eficaz para enfrentar os desafios globais. As informações são da CNN.

