Colunistas Acostando

Por Leandro Mazzini | 12 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O jantar na casa do ministro do Tribunal de Contas da União Bruno Dantas não foi para reaproximar o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que estavam de mal. Eles não precisam nem de um garçom para resolver divergências políticas. A ceia foi organizada na tentativa de aproximar o senador Renan Calheiro (MDB-AL), padrinho de Dantas no TCU, do Governo Jair Bolsonaro sem escancarar a vergonha da sua oposição ao Capitão na campanha eleitoral. O MDB – completo ou na figura de um cacique, apenas – nunca deixou de compor a base de Governo desde a redemocratização.

Aliás..

.. Renan já está afinado com o senador Eduardo Braga (MDB-AM), sobre a relatoria deste para a indicação de Kassio Nunes ao STF, na sabatina do Senado dia 21.

Tomou Doril

Aécio Neves (PSDB) sumiu dos ‘santinhos’ e outdoors de candidatos em Minas Gerais. Antes da denúncia de Joesley Batista, eram mais de mil fotos para aliados.

No século 21

É aposta arriscada o internauta procurar o website da Caixa para conferir resultados de loterias. Vez ou outra, está desatualizado até 2 horas após o concurso.

Feminicídio ..

O Monitoramento “Um vírus e duas guerras”, do instituto AzMina e outras mídias independentes, revela que o feminicídio anda tão em alta quanto os números do coronavírus Brasil adentro. Desde o início do confinamento, em março, uma mulher é morta a cada 9 horas. Pelos dados oficiais.

..pandêmico

Foram 497 feminicídios de março a agosto em 19 Estados e no Distrito Federal. Mas houve quedas significativas dos registros em algumas regiões. O DF contabilizou 56% a menos, e o Rio de Janeiro, 17% (estão entre os 12 Estados que registraram recuo). São Paulo (+ 3%) foi um dos 7 Estados em que casos aumentaram.

MERCADO

Gás no duto

Compass Gás e BP Energy estão no páreo para controlar o Terminal de Regaseificação de GNL da Bahia (TR-BA). A Golar Power Comercializadora de Gás foi desclassificada pela comissão licitatória por ‘Grau de Risco de Integridade’.

Classificados praianos

Sites de imóveis mostram como a crise econômica causada pela pandemia pegou em cheio gente do topo da pirâmide social. Passam de 50 as casas avaliadas em mais de R$ 1 milhão anunciadas à venda em Trancoso (BA), reduto praiano de bacanas. Algumas, recém-construídas.

Testemunho do além

A Associação Jurídico Espírita do Brasil (AJE) promove na quarta-feira, no canal TV CETE no Youtube, interessante e polêmico debate sobre “A psicografia como prova judicial”. Da aceitação ou não de cartas psicografadas em julgamentos.

Zé Esplanador

O Zé Esplanador estreia hoje na Coluna. Vez ou outra vai aparecer por aqui intrigado com assuntos em voga. Cidadão de bem, trabalhador, ciente de seus direitos e deveres, ele sabe que perguntar não ofende, cobrar é de direito – esse será seu lema. Então, hoje solta essa: Cadê a OAB que não questionou, até agora, o currículo Frankenstein do mega super indicado Kassio Nunes ao Supremo Tribunal Federal?

ESPLANADEIRA

# Associação Comercial de São Paulo realiza amanhã debate com candidato à Prefeitura Celso Russomanno. # Ocean Drop, startup de suplementos alimentares, recebe aporte de R$ 2 milhões do Caravela Capital. # Hotel Tulip Inn Rio Ipanema participa da campanha “Mais Rio por Menos”, para ajudar na retomada do turismo. # A Casa das Onze Janelas em Belém sedia a Exposição “Além-Mar – Fotografias entre Brasil e Portugal”. # JCI realiza online até dia 18 a sua Convenção Nacional 2020.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas