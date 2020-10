Colunistas Em 2022, Bolsonaro venceria Lula, Moro, Doria, Huck e Mandeta

Por Flavio Pereira | 10 de outubro de 2020

Jair Bolsonaro bem avaliado na pesquisa Exame/Ideia. (Foto: Marcos Corrêa/Agência Brasil)

O calor da eleição municipal começa a se intensificar, mas o foco foi desviado ontem, com a pesquisa que a revista Exame trouxe, divulgando uma projeção interessante sobre o presidente Jair Bolsonaro na sucessão de 2022.

A pesquisa conduzida pela empresa de análise de investimentos Exame Research e pelo Instituto Ideia está sendo divulgada neste sábado e aponta que, se a eleição presidencial fosse hoje, Bolsonaro largaria com ampla vantagem sobre potenciais adversários. Ele seria reeleito em qualquer cenário. No primeiro turno, o presidente receberia 30% das intenções de voto, contra 18% de Luiz Inácio Lula da Silva e 10% do ex-ministro Sérgio Moro. Na sondagem ainda aparecem Ciro Gomes, com 9%, Luciano Huck, com 5%, e João Doria, com 4%. No segundo turno Bolsonaro bateria todos os adversários.

Dois movimentos mostram início positivo de Fux no STF

Em dois movimentos esta semana, o novo presidente do STF, ministro Luiz Fux, que é magistrado de carreira, restabelece a compostura da Corte e sinaliza para uma nova fase do Supremo Tribunal Federal.

O primeiro movimento deu-se ao aprovar, em sessão administrativa, a retirada de poderes dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski que, valendo-se do regimento interno, vinham decidindo sozinhos casos julgados pela Segunda Turma. Agora, todas as matérias penais serão levadas ao plenário.

No segundo movimento, manteve, na última quinta-feira, o voto solitário do ministro Celso de Mello no caso que decide se o presidente Jair Bolsonaro terá de prestar depoimento pessoalmente ou por escrito no inquérito que apura possível influência presidencial na Polícia Federal. Agora, a sessão prossegue na próxima quinta, já sem a presença e a influência de Celso de Mello, já aposentado.

Terceira fase do Pronampe?

O Pronampe, programa de crédito aplaudido pelos empreendedores que emprestou 32,06 bilhões de reais a cerca de 430.000 micro e pequenas empresas e que foi criado pelo governo para enfrentar a crise causada pela pandemia do novo coronavírus, poderá ter uma terceira fase. O governo federal estuda formas de viabilizar uma terceira.

Com o nome de Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o programa fornece capital de giro para micro e pequenas empresas durante a reabertura econômica. Assessor especial do Ministério da Economia Guilherme Afif Domingos, projeta que com algumas alterações para que mais empreendedores possam ser atendidos, o programa poderá ganhar uma terceira etapa.

Justiça mantém convocação de servidores para preservação da Amazônia

A 2ª Vara Federal de Porto Alegre acolheu a tese da Advocacia-Geral, negou pedido da Associação dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e Pecma no Rio Grande do Sul e manteve o edital de convocação de servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis para integrarem o Grupo de Combate ao Desmatamento Ilegal da Amazônia, até o fim deste ano.

Na decisão,o juízo da 2ª Vara Federal decidiu que “a atividade de fiscalização ambiental na Amazônia é essencial, e não pode ser realizada remotamente, tampouco suspensa, especialmente neste momento crítico de combate ao desmatamento e às queimadas na floresta”.

Programa gaúcho estimula apoio privado para ações da segurança pública

É, sem dúvida, um sucesso o PISEG, nome dado ao Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública no Rio Grande do Sul. O programa usa compensações do ICMS para estimular doações de pessoas físicas e jurídicas. O governador Eduardo Leite apresentou esta semana um balanço preliminar. Só nos primeiros 12 meses, o PISEG arrecadou quase R$ 10 milhões por meio de 322 compensações de ICMS de 190 empresas que aderiram ao programa até o final de setembro.

