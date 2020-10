Colunistas Lula, em momento de sinceridade: “Eu não vou enganar o povo mais uma vez”

Por Flavio Pereira | 9 de outubro de 2020

Lula em momento de 'sincericídio' no canal do El País. (Foto: Reprodução)

Condenado a mais de 30 anos de prisão em regime inicial fechado, mas beneficiado por uma providencial decisão do STF, que o mantém em liberdade, sem a necessidade do uso de tornozeleira, Lula parece demonstrar, aos 75 anos, que a passagem pela prisão lhe fez bem. Tem feito revelações que talvez demonstrem o que realmente pensa sobre temas importantes.

Depois de afirmar, em maio, que “ainda bem que a natureza criou o monstro do coronavírus”, agora traz outra pérola, em entrevista divulgada pelo canal El País no YouTube:

“Eu já tenho idade demais. Eu já tenho experiência demais. Eu não vou enganar o povo mais uma vez.”

A mais criativa fake news não faria melhor que o próprio Lula falando.

Jair Bolsonaro mostra exemplos de desperdício

Na tradicional live das quintas-feiras, o presidente Jair Bolsonaro alinhou ontem três exemplos de desperdício de dinheiro público, herdado de governos anteriores:

– Um contrato de publicidade da Petrobras com uma equipe da Fórmula 1 prevendo o pagamento 750 milhões para que o piloto ostentasse uma bandeirinha do Brasil no capacete.

– Contrato de locação pela Funai (Fundação Nacional do Índio) de R$ 1 milhão por ano para o hangar de um avião desativado que que irá a leilão por menos de R$ 100 mil.

– Contrato de consultoria no valor de R$ 5 milhões para verificar se uma cidade da França poderia sediar um escritório de promoção do turismo no exterior.

No Rio Grande do Sul, mínimo regional fica congelado

O bom senso prevaleceu na Assembleia Legislativa gaúcha, durante o exame do projeto do Executivo que pretendia reajustes do salário mínimo regional de diversas categorias em 4,5%. O reajuste, completamente dissociado da crise gerada pelo coronavírus na economia, não será aplicado. Os líderes das bancadas que integram a base de apoio chegaram a um acordo com o governador gaúcho Eduardo Leite para o congelamento do mínimo regional, em nome da preservação de empregos e da reativação da economia.

Estado prepara reabertura de eventos e formaturas

O segmento de eventos, certamente o mais afetado pela crise do coronavírus, ganha atenção do governo gaúcho. Mais um projeto-piloto para a flexibilização do modelo de Distanciamento Controlado foi recebido, em reunião virtual, pela Secretaria da Saúde.

Prevê um evento-teste em casa noturna, com show de música.

A retomada dessas atividades vem sendo discutida por órgãos do governo do Estado, incluindo o Comitê de Dados, com a participação da Assembleia Legislativa.

O governo gaúcho conclui a semana com a apresentação dos projetos para festas infantis e realização de formaturas no Estado.

No pós-crise, Mina Guaíba vai gerar 10 mil empregos e mais de R$ 100 milhões em impostos para Eldorado do Sul

Embora cercado de polêmica, natural em empreendimentos desta natureza, o projeto Mina Guaíba, de mineração de carvão mineral, areia e cascalho, localizado nos municípios de Eldorado do Sul e Charqueadas, prossegue em processo de licenciamento junto ao órgão ambiental, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler.

O projeto visa beneficiar a economia gaúcha no pós-crise, e a estimativa é que o empreendimento gere, somente para Eldorado do Sul, aproximadamente R$ 100 milhões em cinco anos (R$ 23 milhões por ano) de Imposto Sobre Serviços com o beneficiamento do mineral). Outro imposto a ser pago pela Copelmi é o CEFEM, que representa 2% do faturamento. Ao longo dos três anos da obra, estão previstos 331 empregos diretos e 83 empregos indiretos, temporários. Na segunda fase, a mina terá uma duração de 30 anos e, neste período, serão gerados, aproximadamente, 1.150 empregos diretos e 3.360 empregos indiretos. A utilização de mão de obra da região é uma das condições para a obtenção de incentivos fiscais, o que garante o emprego dos trabalhadores dos municípios da área do empreendimento.

Após o licenciamento e operação da mina, vai permitir que se confirme a instalação do Polo Carboquímico do Baixo Jacuí, que deverá gerar cerca de 5 mil empregos.

