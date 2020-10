Colunistas Toga Quente

Por Leandro Mazzini | 9 de outubro de 2020

O presidente Bolsonaro não perde chance de provocar o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Quem conhece os bastidores da toga no STF conta à Coluna que haverá calorosos embates entre o ministro Gilmar Mendes e o presidente Luiz Fux na temporada 2021. O que se diz entre portas é que Fux, chateado com a proximidade do presidente Jair Bolsonaro com Dias Toffoli e Gilmar, articulou com o restante dos colegas excluir da pauta da Segunda Turma as ações referentes à Operação Lava-Jato. É ali, na Segunda Turma, que Kassio Nunes vai estrear no lugar de Celso de Mello – que participou da articulação. Kassio chega ao STF claramente apadrinhado por um consórcio de partidos como PT, PSB e principalmente o Progressistas, cujo presidente é o senador Ciro Nogueira, neoaliado forte de Bolsonaro e denunciado pela PGR na esteira da operação. Ciro chegou a comemorar a indicação nas redes sociais.

Vai ao plenário

O presidente Luiz Fux convenceu todos os colegas, na decisão, com argumento válido: o plenário já não está tão sobrecarregado de processos como antes.

Segundona

A Segunda Turma é composta por Gilmar, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello – que dará lugar a Kassio.

Metralhadora ligada

O presidente Bolsonaro não perde chance de provocar o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Na formatura de turma da Polícia Federal, ao lado de André Mendonça – o potencial futuro indicado para o STF em 2021 – soltou essa: “temos hoje um ministro da Justiça muito, mas muito melhor que outro que nos deixou há pouco tempo”.

Olho neles

E emendou: “Não tenho dado motivo para a Polícia Federal ir atrás dos meus ministros, diferentemente do que acontecia no passado”. Fato. Mas é bom ficar atento sempre.

Pelo patrão

A bancada do Partido Novo protocolou na Câmara um Projeto de Lei que prevê a criação do Código de Defesa do Empreendedor. Levantamento da assessoria técnica indica que micro e pequenas empresas respondem por 52% dos empregos com carteira.

Notícias do Planalto

Empresários de comunicação de SC, RS e PR vão abrir agência de notícias em Brasília para conteúdo exclusivo, diário, aos leitores sulistas. Grupo capitaneado por Marcello Petrelli (ND e RIC TV) foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, e pelo chefe da Secom da Presidência, Fábio Weijgarten.

Tenso

Kassio Nunes é treinado diariamente para responder, sem gaguejar, inconsistências no currículo: pós-graduação negada por universidade espanhola; doutorado obtido há poucas semanas, enquanto no currículo aparece já um pós-doutorado. Além da sua proximidade com políticos do PT, PSB e Progressistas do Piauí.

Kyara

O ministro Napoleão Maia, do STJ, concedeu liminar obrigando o Ministério da Saúde a completar o valor (cerca de R$ 6 milhões) para compra da dose do remédio à pequena Kyara Lis, que sofre de AME, e tem que se medicar ainda este ano. A decisão abre caminho para ajudar outras tantas crianças no Brasil com o mesmo problema.

MERCADO

Camilo Cola Air

A Itapemirim, império sobre rodas de transporte interurbano, vai oficializar sua companhia aérea e começou a contratar pilotos e comissários. Serão 600 vagas.

Aliás…

… grandes empresas aéreas do Brasil nasceram de empresas de ônibus, de tanto dinheiro ‘vivo’ que circula na catraca. GOL, pelas mãos dos Constantino (ônibus coletivos em Brasília e BH). A VASP, falida, veio de Wagner Canhedo (ônibus no DF e Entorno).

R$ 800 milhões

O acordo foi selado em 16 de junho, mas a ata só divulgada há dias. A paulista Comgas abriu mão de ações judiciais contra a Petrobras não relacionadas ao custo do gás.

Poltrona no busão

A Buser, plataforma de fretamento de viagens de ônibus, registrou aumento significativo no número de passageiros em setembro, durante a pandemia. O volume de vendas foi igual ao registrado pela startup em dezembro passado. A previsão é de que a alta temporada 2020 seja três vezes maior do que a do ano passado.

