Leandro Mazzini O fator Múcio

Por Leandro Mazzini | 8 de outubro de 2020

O atual presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, é aposta para disputar o Governo de Pernambuco em 2022. (Foto: Divulgação)

O atual presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, é aposta para disputar o Governo de Pernambuco em 2022. De trânsito suprapartidário e experiente como parlamentar e ex-ministro da Esplanada, já disputou em 1986, quando perdeu para Miguel Arraes. Algumas vezes colocou seu nome para sondar o cenário, mas recuou. Múcio se aposenta dia 31 de dezembro no TCU e, curiosidade do destino, será substituído no cargo pela ministra Ana Arraes, filha do saudoso Miguel.

Fora da rota

Coincidência ou não, Ana Arraes estava disposta a disputar o Governo de Pernambuco depois do racha entre as famílias Arraes e Campos, no início deste ano.

Preparativos

A despeito de toda a polêmica envolvendo já seu nome, o desembargador Kassio Nunes está confiante e faz media training para encarar sua sabatina dia 21 no Senado.

Olho na instância

Um entendedor do Judiciário avisa que o ‘interesse geral’ em torno de Kassio não é a vaga no STF, mas a que será aberta no TRF da 1ª Região. Há muita demanda ali.

Peso da carga

Relatório do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros que circula em gabinetes do Congresso aponta que 84% da receita gerada no Brasil estão nas mãos de menos de 2% das organizações – que geram 48% dos empregos e 64% da massa salarial.

Pequeno segura!

Ainda de acordo com o relatório, as micro e pequenas correspondem a 90% do total de empreendimentos do País e são responsáveis por 39% dos empregos. Se somarmos os próprios empreendedores, passam de 26 milhões de ocupações.

Desprestigiados

Dados da aceleradora de campanhas Baselab apontam que menos de 10% das 1 milhão de novas candidaturas este ano serão competitivas e profissionais. Os mais prejudicados são os candidatos indígenas, LGBTs, feministas. A solução para eles são redes sociais.

Fervura

O tempo está tão quente e seco que ontem, em Brasília, termômetros bateram os 39 graus às 15h. Enquanto no deserto mais seco do mundo, o de Atacama (Chile), a máxima estava em 28 graus – com 21% de umidade do ar, mais amena que a da capital.

Eles merecem

Aliás, em Ubá (MG), os vira-latas do centro ‘invadiram’ uma bem refrigerada agência da Caixa e sete deles têm passado a noite no ambiente dos caixas eletrônicos.

Tá uma zona mesmo…

…Então a Beth Cuscuz, também conhecida como Flocos de Milho, dona do mais famoso prostíbulo de Teresina, saiu candidata a vereadora pelo MDB da capital.

Círio 2020

O Círio de Nazará em Belém, que tradicionalmente reúne mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, este ano será virtual. Muito difícil para os fiéis. A Vale, a principal patrocinadora, criou um site e um perfil no Instagram para incentivá-los a acompanhar as celebrações.

MERCADO

Tropical

Vai a leilão esta semana o famoso e gigante Hotel Tropical em Manaus – em nova tentativa de venda. É de propriedade da fundação Ruben Berta, ligada à falida Varig.

No site

