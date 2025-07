Esporte Imprensa espanhola detona Vinícius Júnior após vexame no Mundial de Clubes: “Está pedindo banco”

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Nos últimos meses, Vinícius Júnior tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade que o transformou em peça-chave do clube. Foto: Reprodução/Real Madrid Nos últimos meses, Vinícius Júnior tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade que o transformou em peça-chave do clube. (Foto: Reprodução/Real Madrid) Foto: Reprodução/Real Madrid

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a goleada sofrida pelo Real Madrid diante do Paris Saint-Germain na semifinal do Mundial de Clubes, a imprensa espanhola voltou seus holofotes para Vinicius Júnior. O desempenho abaixo do esperado do atacante brasileiro gerou duras críticas, com veículos como “As” e “Marca” questionando sua titularidade na equipe comandada por Xabi Alonso.

Sob a liderança do novo técnico merengue, Vini Jr não conseguiu repetir atuações de destaque. No duelo contra o PSG, foi substituído ainda aos 19 minutos do segundo tempo, aos 64 minutos de jogo, decisão que, segundo analistas, reflete seu momento técnico e físico.

O jornal “As” avaliou a participação do camisa 7 como “muito fraca” e destacou a falta de intensidade e precisão, características que já foram marcas registradas do atacante. “Muito, muito longe de si mesmo. Desconectado do jogo. Tentou fazer alguma jogada esporádica, sem precisão”, escreveu o periódico.

A publicação ainda comparou a atuação no restante do torneio com o jogo contra o Salzburg, quando Vini teve uma performance mais convincente. “Se havia algo que caracterizava Vini, era sua insistência – a capacidade de repetir esforços, de tentar, independentemente do acerto. E contra o PSG, ele não teve nem uma coisa nem outra. O dia contra o Salzburg foi um oásis. O resto, um deserto”, concluiu o “As”.

Já o “Marca” foi ainda mais direto e sugeriu que o jogador deveria começar as próximas partidas no banco de reservas. “Muito pouco. Um ou outro lampejo sem perigo real, e só. Correu bastante, mas sem ameaçar, e cometeu muitos erros”, afirmou o texto.

O jornal madrilenho também relatou erros técnicos, como domínios imprecisos e más decisões em jogadas ofensivas. “Um domínio ruim permitiu que perdesse a bola num lance cara a cara com Donnarumma. Está pedindo um banco, e Xabi entendeu isso ao sacá-lo já na primeira leva de substituições”, apontou.

Nos últimos meses, Vinícius Júnior tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade que o transformou em peça-chave no elenco madridista. As críticas refletem não apenas uma partida ruim, mas uma sequência de atuações abaixo do padrão esperado pela torcida e pela imprensa.

Apesar das críticas, o Real Madrid ainda disputa o terceiro lugar no Mundial, e Xabi Alonso terá a missão de reavaliar o papel do atacante brasileiro no esquema tático. Com a temporada europeia em andamento, a expectativa é que o jogador recupere a forma e volte a ser decisivo nos próximos compromissos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/imprensa-espanhola-detona-vinicius-junior-apos-vexame-no-mundial-de-clubes-esta-pedindo-banco/

Imprensa espanhola detona Vinícius Júnior após vexame no Mundial de Clubes: “Está pedindo banco”

2025-07-10