Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

Diante de um adversário frágil na marcação, o Santos teve toda a liberdade para criar as jogadas ofensivas. Foto: Reprodução/Santos Diante de um adversário frágil na marcação, o Santos teve toda a liberdade para criar as jogadas ofensivas. (Foto: Reprodução/Santos) Foto: Reprodução/Santos

O Santos encerrou a sua preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro com uma vitória protocolar de 3 a 1 sobre a Desportiva Ferroviária, em amistoso realizado no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, nesta quinta-feira (10).

Na partida, o técnico Cléber Xavier usou a base que deve encarar o Flamengo no próximo dia 16, na Vila Belmiro, em jogo que marca a volta do time ao Nacional. O duelo teve ainda a estreia de Robinho Jr, que entrou na etapa final do confronto e participou do terceiro gol.

Recém-contratado, Igor Vinícius entrou no segundo tempo na vaga de Escobar, que atuou improvisado na lateral-direita, enquanto Sousa jogou pelo lado esquerdo da defesa. Sem William Arão, que não viajou com o grupo, o meio-campo iniciou com Rincón, Zé Rafael e Neymar.

Principal atração do duelo, Neymar até fez jogadas de efeito e deu bons passes para os companheiros, mas diante de um adversário tão fraco tecnicamente, pouco foi testado. Mesmo assim, demonstrou falta de ritmo e deixou o campo substituído por Padula no intervalo.

Para um jogo que tinha um caráter apenas amistoso, o início do duelo foi movimentado. Com menos de cinco minutos, o Santos teve duas chances claras de abrir o placar. Logo depois, um princípio de confusão se formou próximo à linha lateral quando Neymar empurrou o volante Alex Galo após ter sofrido uma entrada por trás. Para controlar os ânimos, o juiz aplicou um cartão amarelo para o meio-campista da equipe anfitriã.

Em um primeiro tempo de um time só, a rede não demorou a balançar. Após Deivid Washington ter um gol anulado por impedimento, Sousa entrou driblando pelo lado esquerdo, foi derrubado na área e a arbitragem assinalou pênalti. Neymar deslocou o goleiro e fez 1 a 0 aos 19 minutos.

Diante de um adversário frágil na marcação, o Santos teve toda a liberdade para criar as jogadas ofensivas. Tamanha superioridade logo se traduziu em mais um gol, que desta vez nasceu pelo lado direito e encontrou Neymar no meio da área. O camisa 10 deixou a bola passar para iludir a marcação e Guilherme, com chute cruzado fechando pela esquerda, bateu cruzado para ampliar a vantagem: 2 a 0 aos 30 minutos.

Com um time todo mudado, o Santos voltou para a etapa final e viu a Desportiva diminuir o placar em cabeçada do volante Mariano após bola alçada na área, aos 19. Aos 24, Robinho Jr, filho do ex-atacante Robinho, fez a sua estreia no time principal.

O gol fez o time da casa ir à frente e abriu espaços em seu sistema defensivo. E numa dessas investidas o Santos chegou ao seu terceiro gol. Robinho Jr. recebeu a bola e tocou para trás. Rolheiser deixou a bola passar e Diego Pituca chutou no canto para fazer 3 a 1 e decretar a vitória no amistoso.

O fim do jogo foi marcado pela invasão de torcedores ao gramado. Com a partida definida, o juiz optou por encerrar o amistoso aos 41 minutos do segundo tempo.

2025-07-10