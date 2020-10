Leandro Mazzini Sol a pino

Por Leandro Mazzini | 7 de outubro de 2020

Nestas semanas de sol a pino com sensação térmica de deserto Brasil adentro, uma decisão discreta e importante da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho pode abrir precedente para acordos trabalhistas coletivos nas lavouras. A Embrapa foi condenada a pagar horas extras a um funcionário que ficava boa parte do dia exposto ao sol forte em campo, sem intervalos. Na decisão, os ministros cravaram que o trabalhador deve trabalhar no máximo 15 minutos por hora sob sol, e continuar atividades por 45 minutos protegido do mesmo, em ambiente salubre e coberto.

Da lavoura

A sentença pode motivar novos acordos em milhares de plantações, como cafezais, arrozais, milharais e canaviais, onde a mão de obra ainda persiste e trabalhadores são expostos por horas ao sol.

É com o MP

O Governo do Maranhão não respondeu pedido de informações da Coluna via Lei de Acesso à Informação – nem na prorrogação do prazo – e o caso vai parar no MP.

‘Sem sinal’

A Record TV do Rio de Janeiro parou de anunciar o WhatsApp com sufixo 1010, na tela, que remete ao número de urna do prefeito Marcelo Crivella, ligado à emissora.

Propinoduto

A estatal venezuelana PDVSA não investiu um centavo dos 40% previstos na construção da Refinaria Abreu e Lima, na lábia contada à época pelos presidentes Lula da Silva e Hugo Chávez. A refinaria virou um propinoduto para PMDB, PT e PP. A Petrobras, que a bancou sozinha por quase US$ 20 bilhões, vai vendê-la com gosto. Mas apostas no mercado indicam que não deve conseguir um terço desse valor.

Tri padrinhos

O ex-ministro da Educação e candidato à Prefeitura do Recife Mendonça Filho (DEM), que lidera intenções de voto, conta com três políticos fortes como padrinhos. Ele não diz. Mas tem apoio do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia; do prefeito de Salvador, ACM Neto; e do senador emedebista Fernando Bezerra Coelho.

Corpo mole

A maioria silenciosa do PT de Pernambuco está correndo a passos largos para a autofagia da legenda. Além de ser contra a candidata Marília Arraes (PT) na capital, comemorou com integrantes do PSB o 3º lugar dela no Ibope divulgada pela TV Globo, com 14% das intenções de voto.

Kiara

O ministro Napoleão Nunes Maia, do STJ, concedeu liminar obrigando o Ministério da Saúde a completar o valor (cerca de R$ 6 milhões) para compra da dose do remédio à pequena Kyara Lis, que sofre de ELA, e tem que se medicar ainda este ano.

MERCADO

Mistério…

Uma fazenda com coqueiros, de 126 hectares, e 1,4 km de faixa de areia na paradisíaca praia de Satu, em Caraíva (Porto Seguro), está à venda por R$ 126 milhões.

…Na praia

O proprietário é um mistério. Fontes informam ser de um banqueiro dono de carteira de investimentos. Um corretor aponta ser de um truste sediado na África do Sul.

Século 21

Uma empresa de telecomunicações de BH terá de pagar indenização de R$ 5 mil a ex-empregado que sofria assédio moral do chefe, em público, por estar acima do peso.

Não vingou

Caiu o leilão do prédio do antigo hotel Othon em BH. Nenhum lance. Ainda há dívida de IPTU de R$ 5,4 milhões, como passivo. O imóvel continua no plano de recuperação.

