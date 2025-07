Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre lança programa de contraturno escolar para 10 mil alunos

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

Atualmente, na etapa da Educação Infantil, 27.389 crianças estão em escolas de tempo integral. Foto: Júlia Azevedo/SMED/PMPA Atualmente, na etapa da Educação Infantil, 27.389 crianças estão em escolas de tempo integral. (Foto: Júlia Azevedo/SMED/PMPA) Foto: Júlia Azevedo/SMED/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre lançou nesta quinta-feira (10) o programa de contraturno escolar Porto do Saber. A iniciativa irá beneficiar 10.162 mil alunos da rede municipal de ensino da cidade, em 509 turmas de até 20 alunos. As inscrições para o programa já estão abertas por meio deste formulário na internet.

Os serviços, que serão executados pelo Instituto Alicerce, uma Organização da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos, contarão com investimento de R$ 26 milhões este ano. Os alunos serão atendidos em espaços locados e equipados pela entidade, nas proximidades das escolas municipais onde estão matriculados. Além das atividades, será fornecida alimentação aos estudantes.

Projeto de atividades de contraturno escolar de recuperação e fortalecimento das competências de leitura, escrita e matemática, alinhadas com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), assim como com as habilidades para a vida, temas transversais contemporâneos e projeto de vida para alunos da rede municipal de Porto Alegre. A ação faz parte do Porto da Educação, conjunto de estratégias para a melhoria da educação municipal, lançado pela Smed no início do ano.

Atualmente, na etapa da Educação Infantil, 27.389 estão em escolas de tempo integral. Ou seja, 93,23% do total de alunos da etapa. Já no ensino fundamental, 5.965 contam com atividades integrais ou de contraturno atualmente. Com o programa Porto do Saber, o número sobe para 16 mil.

“Este é mais um compromisso assumido nas urnas vindo para a vida real, de ampliar a educação integral para mais 10 mil estudantes. Nossa gestão tem se dedicado diariamente a superar os desafios do ensino, avançar na redução do déficit de vagas na Educação Infantil e investir em melhorias de infraestrutura escolar. Os talentos da nossa juventude não possuem cor e nem classe social, eles precisam é de oportunidades de um futuro melhor”, disse o prefeito Sebastião Melo.

“Os serviços iniciarão em agosto, após o recesso escolar. Trata-se de um grandioso projeto, que impacta na ampliação de 170% no número de estudantes do ensino fundamental em contraturno escolar. Além do período regular de aula, teremos mais 5h30 de atividades, cinco vezes por semana, garantindo nossos alunos seguros e em plena qualificação da sua aprendizagem”, afirma o secretário de Educação Leonardo Pascoal.

