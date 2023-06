Cláudio Humberto Acusado de trabalho escravo ganha bem: R$ 839 mil

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Dose para cavalo. (Foto: Enio/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O desembargador Jorge Luiz de Borba, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), alvo da Polícia Federal por suspeitas de envolvimento com trabalho escravo, recebeu R$ 839.140,44 em vencimento bruto em 2022. Os dados estão disponíveis na transparência do TJSC. Borba, que é especialista em Direito do Trabalho, é acusado de manter uma mulher surda em condição análoga à escravidão ao menos por 20 anos para realizar funções domésticas, segundo o Ministério Público Federal.

Invejável holerite

Só em novembro, o contracheque desembargador ultrapassou a marca dos R$ 141,5 mil brutos. Com os descontos, R$ 90,1 mil.

Conta recheada

Este ano, o vencimento bruto de Borba já soma R$ 349 mil somente nos cinco primeiros meses de 2023.

Nada a reclamar

O menor vencimento bruto do magistrado em 2023 esteve acima do teto: R$ 62,7 mil. Com o abate-teto, embolsou R$ 47,8 mil em maio.

Veja bem

Em nota, desembargador Jorge Luiz de Borba chamou as suspeitas de infundadas e que o trabalho “na verdade, expressa um ato de amor”.

Ação no STJ revela grilagem e violência no Maranhão

Está no Superior Tribunal de Justiça (STJ) processo envolvendo um suposto esquema de invasão e grilagem de terras que persiste há mais de uma década em Balsas, no Maranhão, terra do loquaz ministro da Justiça, Flávio Dino. No processo, relatado pelo ministro Raul Araújo, um Jorge Henrique Pes, vulgo Jorge da Serrana ou Jorge Gaúcho, é acusado de utilizar documentos fraudados e até de violência na atividade apontada como criminosa, tudo isso sob a vista grossa do poder público.

Tortura

Jorge Pes também figura em uma centena processos em vários Estados, incluindo denúncias de violência contra famílias de agricultores.

Viúva virou vítima

Nem uma viúva septuagenária escapou de Jorge Pes, que tenta tirar dela uma fazenda em Balsas, adquirida nos anos 1980 pelo marido falecido.

Até terras públicas

Há denúncias de “venda” de terras públicas e uso danoso de agrotóxicos. A coluna não conseguiu contato com Pes, mas o espaço está aberto.

Lanterna na popa

Condenado a pagar R$3 milhões gastos pela Operação Lava Jato, da qual alega não ter sido ordenador de despesas, tampouco as autorizava, Deltan Dallagnol se revoltou: “Onde está a Justiça deste país?”

Pet fake

O senador Sergio Moro (UB-PR) respondeu a fake news do lulista André Janones: “continuo a circular muito bem nos dias atuais em locais públicos, inclusive em Confins. Quem é vaiado por aí é o seu dono”.

Boquinha

Na véspera do feriado, Lula nomeou mais um derrotado, Danilo Cabral, que irá chefiar a Sudene. Com apoio do ex-governador Paulo Câmara, rejeitadíssimo em Pernambuco, nem sequer chegou ao segundo turno.

Amigos, amigos

O Wall Street Journal denunciou acordo secreto entre China e Cuba. A ideia, diz a publicação, é Xi Jinping, que enquadrou Lula de graça, dar bilhões à ilha comunista em troca de uma base de espionagem chinesa.

Interesse partidário

Cinco dos seis senadores do MDB na CCJ do Senado, entre titulares e suplentes, se engalfinham para relatar a indicação de Cristiano Zanin ao STF. Davi Alcolumbre (UB-AP), presidente da comissão, tem a escolha.

Amizade questionada

A indicação de Cristiano Zanin para o STF tem um percalço previsto. O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) deve apresentar uma questão de ordem sobre a legalidade da indicação do advogado pessoal de Lula.

Burocratas

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia faz o que pode para dificultar acesso ao contracheque dos servidores, dado normalmente aberto. Pede nome, nascimento, CPF, nome da mãe, email etc. etc….

Prioridades

Deputada federal do Psol-SP, caçadora de holofotes, não quer mais “pai” e “mãe” nos documentos paulistas. Oficiou o Estado para que os termos sejam substituídos por “filiação”. Mas tem ‘mãe’ no perfil nas redes.

Pensando bem…

…presidente investigado só é novidade nos EUA.

PODER SEM PUDOR

Dose para cavalo

Em coletiva, um repórter de televisão provocou certa vez o então líder do PMDB no Senado, Ney Suassuna (PB), sobre as denúncias de corrupção contra o governo Lula, no escândalo do mensalão. “As denúncias chegam em doses homeopáticas”, ponderou o repórter, vem mais por aí?” Suassuna inaugurou divergência: “Discordo da sua medida. As denúncias estão aparecendo mesmo em doses cavalares…

(Com a colaboração de Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/acusado-de-trabalho-escravo-ganha-bem-r-839-mil/

Acusado de trabalho escravo ganha bem: R$ 839 mil

2023-06-10