Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 11 de junho de 2023

(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Plano B

O Planalto vem estudando alternativas ao PL das Fake News caso a proposta não seja aprovada no Congresso até as eleições de 2024. Entre os possíveis caminhos, está o apoio da tramitação no Senado do novo Código Eleitoral, o qual prevê punições para a veiculação de informações falsas ou descontextualizadas que influenciem o eleitor.

Pesquisa IPEC

A pesquisa Ipec divulgada nesta sexta-feira apontou que 37% dos brasileiros descrevem a atual gestão do presidente Lula como boa ou ótima. Em contrapartida, 28% dos entrevistados avaliaram o governo como ruim ou péssimo, enquanto 32% classificaram como regular.

Queda de aprovação

Considerando a pesquisa anterior divulgada em abril, a aprovação de Lula teve uma queda de dois pontos percentuais e um aumento de 2% na rejeição. Apesar do cenário desfavorável, a avaliação positiva nos primeiros meses de governo supera os números dos ex-presidentes anteriores, Jair Bolsonaro e Michel Temer.

Oposição na base

Deputados de partidos da base governista no Congresso assinaram nesta semana o pedido de impeachment contra o presidente Lula apresentado pelo deputado federal Sanderson (PL-RS). Parlamentares do MDB, PSD e União Brasil estiveram entre os 48 signatários que apoiaram o documento.

Pedido de impeachment

O pedido de impeachment apresentado por Sanderson, alega crimes de responsabilidade do presidente Lula a partir da recepção do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em Brasília, acusando-o de colocar em risco a segurança interna do país. Além disso, o documento aponta como “quebra de princípio da impessoalidade” a indicação do advogado Cristiano Zanin ao STF.

Construção da paz

O presidente Lula parabenizou neste sábado o líder político da Colômbia, Gustavo Petro, pelo acordo de cessar-fogo com o Exército de Libertação Nacional. O chefe do Executivo brasileiro destacou que a ação representa um passo fundamental na construção da paz para os povos latino-americanos.

Redução de militares

O vice-presidente Geraldo Alckmin irá extinguir o cargo de ajudante de ordens da Vice-Presidência. A ação integra a redução de militares realizada no gabinete, com o objetivo de manter apenas um integrante de cada Força Armada próximo da pasta.

Disputa de comando

Os episódios de violência contra a imprensa durante a cúpula de presidentes sul-americanos em Brasília, no mês passado, se tornaram munição para a Polícia Federal na disputa da segurança presidencial com o GSI. A corporação aponta que a delegação a qual ficou sob responsabilidade do Gabinete foi a única a apresentar problemas.

Elevação na Bolsa

A Bolsa de Valores brasileira encerrou a semana passada com ganhos de 3,96%, representando a sétima semana seguida de alta acumulada de seu principal índice de ações. O cenário positivo é reflexo dos dados de inflação divulgados nos últimos dias, que reforçam a possibilidade de queda da taxa SELIC, definida pelo Banco Central.

Piso da enfermagem

O ministro do STF, Gilmar Mendes, determinou nesta sexta-feira a liberação da análise na Corte sobre o piso salarial da enfermagem. O julgamento estava estacionado após um pedido de vista do ministro no mês passado.

Marco do Saneamento

As Comissões de Meio Ambiente, de Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional do Senado recebem nesta terça-feira os ministros das Cidades, Jader Filho, e da Casa Civil, Rui Costa. Eles discutirão questões relacionadas à suspensão do decreto do presidente Lula que alterou pontos do Marco do Saneamento Básico.

Direitos humanos

A Comissão de Segurança Pública do Senado discutirá nesta terça-feira um projeto de lei que determina a inclusão de conteúdos relacionados a direitos humanos em cursos de capacitação de agentes de segurança pública e privada. A medida abrange temáticas como combate ao racismo, à violência de gênero, à homofobia e outras formas de discriminação.

Corte de benefícios

A Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara aprovou um projeto de lei que determina a proibição de recebimento de benefícios sociais por presos a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. A medida visa evitar que os recursos sejam utilizados no financiamento de atividades criminosas.

Presidência do Badesul

O analista de sistemas Claudio Leite Gastal toma posse nesta segunda-feira como novo diretor-presidente do Badesul. Entre as propostas da nova gestão para a agência de fomento gaúcha estão o empenho em ações de economia sustentável e inovação.

Combate ao assédio

A Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria, em parceria com a EPTC, promoverá na capital uma série de palestras sobre o combate aos assédios moral e sexual. As temáticas serão abordadas junto a gestores, pontos focais e integrantes das comissões de sindicâncias da pasta.

Eleições do Conselho Tutelar

Encerra na próxima quarta-feira, dia 14, o período de inscrições de candidatos para as eleições do Conselho Tutelar de Porto Alegre. O processo de inscrição de candidatos é totalmente digital e o pleito está agendado para o dia 1º de outubro.

Rolê da Vacina

A prefeitura de Porto Alegre dará continuidade nesta semana à campanha de vacinação itinerante contra a gripe e a Covid-19 nas escolas municipais da Capital. Desde a retomada do programa “Rolê da Vacina” neste ano, mais de 2500 estudantes já foram vacinados.

Panorama Político

2023-06-11