Porto Alegre Adesão a programa de recuperação fiscal em Porto Alegre pode ser feita pela internet, com pagamento no cartão de crédito

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2021

Foto: Reprodução

Os contribuintes de Porto Alegre que estão com dívidas do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e da TCL (Taxa de Coleta de Lixo) podem realizar a adesão ao RecuperaPOA pelo site do programa de recuperação fiscal até o dia 30 deste mês. O pagamento pode ser feito, inclusive, com cartão de crédito.

De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda, até o momento, R$ 336,4 milhões já foram negociados.

Descontos

O RecuperaPOA possibilita aos contribuintes regularizarem seus tributos com descontos de 90% sobre multas e juros no pagamento à vista ou em em até 12 vezes no cartão de crédito: 75% de desconto para pagamentos entre 2 e 12 parcelas; 60% de desconto para pagamentos entre 13 e 24 parcelas; 50% de desconto para pagamentos entre 25 e 60 parcelas; 50% de desconto para pagamentos entre 61 e 84 parcelas, sendo que as primeiras quatro parcelas somadas devem representar 10% do saldo a ser parcelado, na proporção de pelo menos 2,5% cada.

