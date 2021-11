Rio Grande do Sul Brigada Militar abre concurso para 4 mil novos soldados

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2021

As inscrições devem ser feitas somente pela internet Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini As inscrições devem ser feitas somente pela internet. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governo do Rio Grande do Sul anunciou nesta quarta-feira (24) a abertura de um concurso público que selecionará 4 mil novos soldados para a BM (Brigada Militar). O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado.

As inscrições devem ser feitas somente pela internet, de 30 de novembro até as 17h do dia 30 de dezembro, no site da Fundatec, que organiza o certame. A taxa de inscrição é de R$ 92,64.

As vagas destinam-se a selecionar ingressantes para o primeiro nível da carreira de praças da BM, no cargo de soldado III, com subsídio inicial de R$ R$ 4.689,23. O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser renovado por igual período.

“A abertura deste concurso para 4 mil novos soldados da Brigada Militar renova também nosso compromisso de ter a segurança pública como prioridade em nosso governo, a partir do programa RS Seguro, e também de garantir a necessária reposição de efetivo. Nossa expectativa é de que possamos chamar os primeiros aprovados para dar início ao curso de formação ainda no segundo semestre de 2022”, afirmou o vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior.

O concurso terá quatro fases. Para se candidatar, é obrigatório ter idade mínima de 18 anos e máxima de 25 anos até o último dia das inscrições, ter altura mínima de 1,65 metro para homens e 1,60 metro para mulheres, estar quite com as obrigações eleitorais e o serviço militar obrigatório e ter CNH (carteira nacional de habilitação) válida, no mínimo na categoria B, entre outros requisitos.

