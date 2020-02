Notas Capital Adiada mudança de sentido na rua Ênio Andrade

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2020

Em função da chuva, a EPTC adiou a mudança de sentido na rua Ênio Andrade, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre, programada para esta quarta-feira, 19. Ainda não há data definida para a volta de sentido duplo no trecho entre as ruas João Caetano e Osório Tuiuty de Oliveira Freitas. A medida visa a melhorar a fluidez para a circulação de veículos na região.

