Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

Segundo o comunicado publicado nesta terça-feira (13), a agência espacial tentará lançar a missão no dia 27. Haverá uma oportunidade de reserva no dia 2 de outubro Foto: NASA/Reprodução Segundo o comunicado publicado nesta terça-feira (13), a agência espacial tentará lançar a missão no dia 27. Haverá uma oportunidade de reserva no dia 2 de outubro. (Foto: NASA/Divulgação) Foto: NASA/Reprodução

A NASA anunciou novas datas para um teste de demonstração criogênica com o foguete Space Launch System (SLS) e de próximas oportunidades de lançamento da missão Artemis I. Segundo o comunicado publicado nesta terça-feira (13), o teste não deverá acontecer antes do dia 21 de setembro, e a agência espacial tentará lançar a missão no dia 27. Haverá uma oportunidade de reserva no dia 2 de outubro, caso necessário.

As novas datas são reflexo de algumas falhas que ocorreram em diferentes componentes do foguete SLS — a mais recente delas é um vazamento de hidrogênio líquido ocorrido em agosto, que exigiu substituição de um item de vedação. De acordo com a NASA, as equipes da missão Artemis I trabalharam no problema ao longo do último fim de semana, e conseguiram reconectar os componentes laterais da linha de hidrogênio líquido, em que houve a substituição das vedações.

Novos testes

Ao longo desta semana, os técnicos vão realizar testes em condições ambiente para garantir que os dois componentes estão firmes, para somente depois seguir à demonstração de abastecimento criogênica. Durante o procedimento, os controladores do lançamento vão carregar oxigênio líquido super frio, junto de hidrogênio líquido, para os estágios central e de propulsão do foguete. O teste deverá mostrar que o vazamento foi consertado, e ajudará a equipe a aprimorar os procedimentos de abastecimento para reduzir o calor e a pressão.

A NASA ressaltou que as novas datas representam a consideração cuidadosa de diferentes tópicos logísticos, incluindo o maior tempo de preparação para o teste de demonstração criogênica e, consequentemente, para o lançamento. Além disso, a agência espacial segue aguardando o resultado da análise de uma solicitação de extensão dos testes exigidos do sistema de terminação de voo, que destruirá o foguete caso ele saia do percurso durante o lançamento.

Com a mudança, a NASA espera lançar a missão no dia 27 dentro de uma janela de 70 minutos, que se inicia às 12h37, no horário de Brasília. Neste caso, a missão retornaria no dia 5 de novembro. Outra possibilidade de lançamento seria no dia 2 de outubro em uma janela de 109 minutos, que se abre a partir das 15h52 (horário de Brasília) e o retorno aconteceria no dia 11 de novembro. Vale lembrar, no entanto, que esta janela está em análise.

A Artemis I

A Artemis I é um teste de voo não tripulado, que terá o objetivo de demonstrar os sistemas da cápsula Orion no espaço, junto da reentrada, descida e amerissagem (pouso no mar) realizados em segurança. Para isso, a nave será lançada rumo à Lua pelo foguete Space Launch System, no Kennedy Space Center, na Flórida. O lançamento da missão será transmitido online nos canais da NASA no YouTube, Facebook e Twitch.

