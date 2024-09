Colunistas Adiós, Maduro

Por Leandro Mazzini | 13 de setembro de 2024

Embora o Brasil não reconheça a eleição de Nicolás Maduro, o Itamaraty terá de responder ao Governo venezuelano sobre quem representará o presidente Lula da Silva na posse do ditador, marcada para 10 de janeiro. São duas as opções, segundo diplomatas brasileiros consultados pela Coluna: o assessor especial do Palácio, Celso Amorim, ou o chanceler Mauro Vieira. Lula não quer saber de pisar em Caracas, mas torce pela eleição de Kamala Harris, para prestigiar a posse presidencial norte-americana em Washington, dia 20 de janeiro. Apesar do frio intenso da época, o petista sabe que é mais negócio prestigiar o grande irmão do Norte.

Autistas propositais

Parece que para o PT o escândalo de Silvio Almeida morreu com sua demissão do Ministério. Presidida pelo partido, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara ignorou o caso e realizou, na quarta-feira, audiência pública sobre o projeto “PRF amiga dos autistas”. Não apareceu um requerimento para convidá-lo a se explicar.

Beija-mão

Rifado por Arthur Lira, o deputado Elmar Nascimento (União-BA) se reuniu ontem com o chefe da Casa Civil do Palácio, Rui Costa, e depois com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. O partido não terá candidato à presidência da Câmara, e o beija-mão continua. O PT tem 69 deputados, e controlou um incêndio. Odair Cunha (PT-MG) foi obrigado a apagar foto ao lado de Hugo Motta (Rep-PB), o apadrinhado de Lira.

Ruralistas

O presidente Lula da Silva vetou o PL 397/24, que previa a prorrogação do prazo para o pagamento de dívidas dos pequenos produtores rurais de regiões atingidas por secas ou enchentes. O senador Mecias de Jesus (Rep-RR) se revoltou: “Lula trai o povo do campo ao vetar o aditamento de dívidas rurais”. A Frente Parlamentar da Agropecuária se mobiliza para reverter a decisão em plenário.

Verba privada

O RegeneraRS aprovou R$ 8 milhões para projetos de reconstrução do RS, com foco em habitação, urbanismo, educação e apoio a negócios. Entre eles, o “Favela 3D”, da Gerando Falcões, que receberá R$ 1 milhão para revitalizar a Vila Costaneira, e a criação de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios com R$ 3 milhões do BTG Pactual, para apoiar micro e pequenos empreendedores.

Classificados

Está pegando fogo a horta da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Diferentes autoridades já têm informações de que o mordomo da direção está servindo café frio enquanto toma o quente na saleta. Não é de hoje que a instituição secular passa por situações constrangedoras nos gabinetes que a deixam na UTI – mas isso pode estar perto de acabar.

