Mundo Admiração dos ingleses por Charles III é menor do que por Zelensky e casal Obama

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Rei Charles III cumprimenta admiradores em Londres na véspera da coroação. (Foto: Reprodução de vídeo/ The Royal Family via Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao parar de surpresa para cumprimentar monarquistas que já aguardam há dias, sob sol e chuva, a passagem do cortejo da coroação, o rei Charles III pode ter se animado com a admiração do público, mas a realidade das pesquisas é outra: ele ocupa o nono lugar em popularidade entre os adultos britânicos.

A figura mais admirada continua sendo a Rainha Elizabeth II, seguida pelo ex-presidente norte-americano Barack Obama e pelo o falecido ativista Martin Luther King.

Essa é a constatação da última pesquisa do Instituto YouGov sobre a admiração por personalidades públicas, realizada durante o primeiro trimestre de 2023.

À frente do novo soberano britânico em admiração aparecem também outros três membros da família real (princesa Anne, príncipe William e princesa Kate), a ex-primeira dama dos Estados Unidos, Michele Obama, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Das dez figuras públicas mais admiradas pelos ingleses, o presidente da Ucrânia, Voldymyr Zelensky, é o menos conhecido: dois em cada dez entrevistados revelaram não conhecê-lo.

Apesar disso, entre os que o conhecem, ele conta com um percentual de admiração maior do que os que dizem admirar o novo soberano britânico.

Na mesma situação, estão Martin Luther King, a Princesa Anne, a Princesa Kate e Michelle Obama, todos menos conhecidos entre os ingleses do que Charles III, mas com maior percentual de admiração.

Os únicos tão conhecidos quanto o novo soberano (97% de fama) são a Rainha Elizabeth II, o ex-presidente Obama, e o príncipe William, todos também mais admirados do que Charles III.

Admiração do novo soberano

A presença de Charles III entre as 10 figuras públicas mais admiradas se deve em boa parte ao aumento da popularidade depois que ele assumiu o lugar de novo monarca britânico na sequência da morte da mãe.

Considerando os resultados das 11 últimas pesquisas trimestrais, a popularidade do novo soberano atingiu seu nível mais alto (56%) no quarto trimestre de 2022, período em que Elizabeth II faleceu, em setembro.

De lá para cá o resultado se manteve praticamente estável, com uma queda de 1 ponto percentual, na última pesquisa, realizada no primeiro trimestre de 2023.

O novo rei é conhecido por quase a totalidade dos ingleses, com apenas 3% dos entrevistados afirmando não conhecê-lo.

Entre mais jovens

O maior risco para a popularidade de Charles III e para a própria monarquia britânica, está nos súditos com faixa de idade mais baixa.

Segundo a pesquisa do YouGov, somente 43% dos Milennials (nascidos entre o início dos anos 80 e fim dos 90) dizem admirar o novo rei. E o mais preocupante: 7% revelam nem conhecê-lo.

O nível de admiração aumenta à medida que a faixa etária dos súditos também aumenta, mas isso representa um risco a longo prazo à medida que os mais jovens forem substituindo os mais velhos, caso a tendência não seja revertida.

Outro risco está na admiração do público masculino, no qual a maioria informa não admirar o novo soberano.

O apoio maior vem do público feminino, com seis em cada dez mulheres dizendo admirar Charles III.

Partidos progressistas

Entre os três principais partidos políticos do Reino Unido, o novo rei conta com a admiração de cerca de oito em cada dez eleitores do Partido Conservador, que governa o Reino Unido desde 2010. Mas a admiração cai bastante entre os trabalhistas e já não chega nem à metade dos eleitores do Partido Liberal Democrata.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/admiracao-dos-ingleses-por-charles-iii-e-menor-do-que-por-zelensky-e-casal-obama/

Admiração dos ingleses por Charles III é menor do que por Zelensky e casal Obama

2023-05-06