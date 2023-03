Saúde Adoçante sucralose pode ser caminho para tratamento de doenças autoimunes; entenda

Por Redação O Sul | 21 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











A sucralose é amplamente utilizada em bebidas e alimentos e tem um poder adoçante até 600 vezes maior que o açúcar tradicional. Foto: Pixabay A sucralose é amplamente utilizada em bebidas e alimentos e tem um poder adoçante até 600 vezes maior que o açúcar tradicional. (Foto: Pixabay) Foto: Pixabay

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cientistas do Instituto Francis Crick, no Reino Unido, descobriram que altas doses de um adoçante artificial comum, a sucralose, podem interferir na resposta do sistema imunológico. Embora pareça ser algo negativo, o achado na verdade pode ser um caminho para novos tratamentos de doenças autoimunes, afirmam os pesquisadores responsáveis pelo estudo publicado na revista científica Nature.

A sucralose é amplamente utilizada em bebidas e alimentos e tem um poder adoçante até 600 vezes maior que o açúcar tradicional. Diversos trabalhos, no entanto, têm mostrado que o composto criado em laboratório pode afetar o microbioma e alterar a resposta do corpo à glicose, aspectos negativos da substância em excesso.

Porém, os cientistas britânicos decidiram avaliar o impacto do adoçante no sistema imunológico, algo pouco conhecido até então. Para isso, eles alimentaram camundongos com quantidades diferentes de sucralose entre as consideradas aceitáveis pelas autoridades de saúde americana e europeia, que vão de 5 mg por kg até 15 mg por kg, respectivamente.

Os responsáveis pelo trabalho destacam que essa é uma ingestão diária do adoçante considerada alta e que dificilmente é alcançada pela população no dia a dia, embora seja possível.

Após um período de cerca de 10 semanas, os pesquisadores observaram que a dieta entre os animais com doses mais altas de sucralose levou a uma diminuição na capacidade de ativar as células CD8 T de defesa, que fazem parte do sistema imunológico, durante a resposta a um câncer ou a uma infecção.

Analisando os achados a fundo, eles observaram que isso aconteceu devido a um impacto na liberação de cálcio dentro das células T pelas doses altas de sucralose, o que afetou a sua funcionalidade.

Autoimune

Os cientistas ressaltam que o trabalho não deve provocar um alerta entre os consumidores da sucralose, uma vez que o impacto foi observado por enquanto em animais e com quantidades muito elevadas de consumo, que não são habituais entre pessoas.

“As doses que usamos em camundongos seriam muito difíceis de atingir sem intervenção médica”, explica um dos autores do estudo e estudante de pós-doutorado na Francis Crick, Fabio Zani, em comunicado.

Neil Mabbott, professor de Imunopatologia no Instituto Roslin, da Universidade de Edimburgo, na Escócia, que não participou do trabalho, lembra ainda que “de forma tranquilizadora, o estudo sugeriu que esses efeitos podem ser reversíveis, pois os efeitos negativos nas respostas das células T começaram a se recuperar quando o tratamento com sucralose foi interrompido”.

Portanto, os pesquisadores encaram os achados como algo positivo, pois avaliam que esse efeito no sistema imunológico, embora indesejável para a população geral, “pode ser usado na terapia para mitigar distúrbios autoimunes”, como escrevem no estudo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/adocante-sucralose-pode-ser-caminho-para-tratamento-de-doencas-autoimunes-entenda/

Adoçante sucralose pode ser caminho para tratamento de doenças autoimunes; entenda