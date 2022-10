Geral Adolescente brasileiro de 15 anos cria “game de leitura” e vence maratona hacker

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022













Carol Santos, da Educar+, e Victor Garcia, desenvolvedor do game de leitura. (Foto: Divulgação)

Um adolescente brasileiro de 15 anos foi um dos vencedores da maratona hacker de um evento da Fundação Ethereum que reuniu na semana passada em Bogotá (Colômbia) alguns dos principais desenvolvedores da blockchain de maior uso comercial no mundo. O estudante Victor Garcia foi premiado no Hackathon do ETHBogotá por desenvolver um game que premia os participantes que mais lerem.

Victor Garcia, que aprendeu a programar assistindo vídeos no YouTube durante a pandemia, estuda numa escola técnica estadual (ETEC) da zona leste de São Paulo. Ele participou do evento junto com os colegas Thiago Rocha, Narayane Ribeiro e Matheus Lopes. A equipe concorreu com cerca de 900 hackers/desenvolvedores internacionais.

O jogo funciona como os games NFT (token não fungíveis) do tipo play-to-earn, em que os jogadores são remunerados com criptomoedas e tokens conforme avançam no jogo. No caso, o usuário é recompensado em tokens por cada livro ou página lida, formato que acabou sendo chamado “read-to-earn”.

O business plan do projeto prevê uma assinatura de cerca de US$ 3 para os usuários participarem da comunidade. Autores poderão levar suas obras, que receberão formato digital em NFT, e serão remunerados de acordo com a leitura dos usuários. Participantes que não assinarem o serviço também poderão participar, mas terão acesso apenas a obras que caíram em domínio público.

O projeto foi um dos cinco premiados pela ChainLink, um ecossistema cripto desenvolvido dentro do Ethereum usado para operar smart contracts e transferir dados na blockchain.

No evento, Garcia conheceu Vitalik Buterin, um dos fundadores do Ethereum.

“Uma pessoa muito inteligente, que sabe o que está fazendo, muito corajosa, e que quer mudar a realidade do mundo atual”, disse. “O que mais gostei no evento foi a facilidade de conhecer novas pessoas e de ver como novos projetos que irão mudar o mundo estão indo”, disse.

Essa foi a segunda maratona do tipo que o estudante participa. A primeira também foi promovida pela rede Ethereum durante o Ethereum São Paulo, onde conheceu o trabalho da Educar+, ONG que atua com educação, alfabetização e tecnologia, especialmente na chamada web3, dentro de comunidades carentes. A ONG começou na Favela do Final Feliz, no Complexo do Chapadão, no Rio de Janeiro.

Com a ponte feita pela Educar+, Victor saiu do Ethereum São Paulo com duas propostas de emprego. Em menos de 24 horas uma vaquinha organizada pelos simpatizantes do projeto arrecadou o suficiente para custear a viagem e estadia do estudante na Colômbia.

“Quando conheci a história do Victor, vi um menino de extremo potencial que estava sendo desperdiçado por falta de oportunidades. No primeiro momento, acionei todos da minha rede, principalmente da web3, e compartilhei sua história. Foi o suficiente”, disse Carol Santos, CEO da Educar+, que também foi acompanhar a equipe na Colômbia com o apoio da Play4Change.

Com a ajuda de amigos e vizinhos ainda em 2017, Carol dos Santos construiu um pequeno acervo com livros doados e começou a organizar rodas de leituras mensais que aconteciam num espaço cedido por uma igreja local no Complexo do Chapadão. Logo percebeu que as crianças não sabiam ler direito. Desde então, o projeto passou a implementar programas de alfabetização e incentivo à leitura por meio de livros e materiais doados.

O projeto participou de uma mentoria e cresceu com o apoio de voluntários e doações. Hoje o Educar+ tem em sua grade aulas que vão desde alfabetização até o Web3F.avela, programa de educação sobre web3 para jovens da periferia. As informações são do jornal Valor Econômico.

