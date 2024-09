Mundo Adolescente brasileiro e seu pai morrem em ataque israelense no Líbano

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Ali Kamal Abdallah tinha 15 anos Foto: Reprodução/Redes sociais Ali Kamal Abdallah tinha 15 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

Um adolescente brasileiro de 15 anos e seu pai morreram em um ataque israelense no Líbano. A informação foi confirmada pelo Itamaraty na quarta-feira (25).

Natural de Foz do Iguaçu, no Paraná, Ali Kamal Abdallah estava trabalhando com o pai, de nacionalidade paraguaia, na pequena fábrica de produtos de limpeza da família quando os dois foram atingidos nesta semana por um ataque aéreo no Vale do Beqaa, a 30 quilômetros da capital Beirute. Identificado como Kamal Hussein Abdallah, o pai do brasileiro tinha 64 anos.

Essa é a primeira morte de um brasileiro na escalada do conflito entre Israel e o grupo extremista Hezbollah no Líbano. A embaixada do Brasil em Beirute informou que está prestando assistência à família das vítimas.

Na terça-feira (24), a embaixada começou a consultar os brasileiros que vivem no Líbano sobre o interesse em receber apoio do governo federal para deixar o país do Oriente Médio em razão da guerra.

