Hanan Abdallah, irmã do adolescente brasileiro que morreu no Líbano junto com o pai, afirmou que os dois foram mortos enquanto trabalhavam em uma pequena fábrica de produtos de limpeza no Vale do Bekaa.

“Foi um ataque. Eles morreram trabalhando na pequena fábrica da família”, disse Hanan. Nascido em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, Ali Kamal Abdallah tinha 15 anos. O pai dele, o paraguaio Kamal Hussein Abdallah, tinha 64 anos.

Os dois foram alvo de um ataque aéreo israelense nesta semana. Outro adolescente de 16 anos, irmão do brasileiro morto, ficou ferido no bombardeio.

Segundo Hanan, a família morou por mais de dez anos em Foz do Iguaçu e voltou para o Líbano há cerca de quatro anos.