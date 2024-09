Rio Grande do Sul Prefeitura de Pelotas afirma que situação de barragens está controlada

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

A prefeitura havia solicitado que a comunidade deixasse as residências por precaução Foto: Prefeitura de Pelotas/Divulgação A prefeitura havia solicitado que a comunidade deixasse as residências por precaução. (Foto: Prefeitura de Pelotas/Divulgação) Foto: Prefeitura de Pelotas/Divulgação

A prefeitura de Pelotas, no Sul do Estado, informou, por meio de nota, que equipes concluíram, na quarta-feira (25), intervenções nas duas barragens na localidade de Passo do Salso, no bairro Fragata. Dessa forma, os moradores da região não correm mais o risco de terem as casas inundadas.

Antes, a prefeitura havia solicitado que a comunidade deixasse as residências por precaução, diante da possibilidade de que uma das estruturas, a maior, de 36 mil metros quadrados, tivesse o dique rompido.

O governo do Estado afirmou que está acompanhando a situação das barragens em razão das fortes chuvas que atingem a região.

2024-09-26