Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

Cão de faro localizou drogas e armamento de grosso calibre no interior de bagagem Foto: PRF/Divulgação Cão de faro localizou drogas e armamento de grosso calibre no interior de bagagem | Foto: PRF Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na manhã desta quinta-feira (12), uma adolescente com uma arma de grosso calibre e 20 quilos de maconha, em Santa Catarina. A jovem de 17 anos foi abordada no interior de um ônibus, na BR-480. De acordo com a instituição, ela admitiu que transportava o item de guerra para o Norte do Rio Grande do Sul.

De acordo com a instituição, o veículo havia saído de Foz do Iguaçu, no Paraná, tendo como destino final Caxias do Sul, na Serra gaúcha. Ocorre que o trajeto foi interrompido em Chapecó, por agentes da PRF que adentraram no veículo com um cão de faro.

O animal indicou sinal positivo para entorpecentes quando farejaram a mala que pertencia a uma adolescente. Dentro da bagagem, além de 20 quilos de maconha, também foi localizado um fuzil calibre 5.556, dois carregadores e mais de 50 munições.

Após o flagrante, a menor de idade confessou que entregaria o armamento e a droga em Passo Fundo. Ela se recusou, entretanto, a revelar quem receberia a encomenda. A jovem foi apreendida e encaminhada, junto com os ilícitos, à Delegacia de Polícia Civil de Chapecó para registro da ocorrência.

