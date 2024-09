Porto Alegre Porto Alegre terá chuvas e variação de temperatura até esta sexta-feira

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

Nesta sexta-feira (13), a previsão aponta para chuvas mais volumosas, com possibilidade de acumulado de até 60mm Foto: PMPA/Divulgação (Foto: PMPA) Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A previsão do tempo para Porto Alegre indica a chegada de chuvas moderadas a partir desta quinta-feira (12). De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), poderão ocorrer acumulados de 25mm durante o dia. Os ventos serão do sudeste, variando entre fracos e moderados. As temperaturas devem oscilar entre 16°C e 23°C.

Nesta sexta-feira (13), a previsão aponta para chuvas mais volumosas, com possibilidade de acumulado de até 60mm. A temperatura mínima será de 16°C e a máxima de 20°C, com ventos fracos vindos do nordeste.

A Defesa Civil permanece em estado de atenção, monitorando a situação, e poderá emitir novos comunicados caso haja alteração no quadro previsto. Para emergências, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

