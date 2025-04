Jair Bolsonaro (PL), aliados políticos e milhares de apoiadores do ex-presidente participam, na tarde deste domingo (6), de um ato na Avenida Paulista, no Centro de São Paulo. A manifestação, convocada por Bolsonaro, pede anistia aos envolvidos nos ataques extremistas de 8 de janeiro de 2023 em Brasília.

Entre os políticos presentes no ato, estão os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); do Paraná, Ratinho Júnior; do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil); de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil); e de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), além do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

O ato começou por volta das 14h com uma oração puxada pela deputada federal Priscila Costa (PL-CE), vice-presidente do PL Mulher. Houve discursos em defesa do projeto de lei em tramitação na Câmara que concede anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos. O vice-presidente da Câmara, Altineu Côrtes (PL-RJ), afirmou haver uma articulação forte para colocar o texto em votação.

Também foram feitas críticas ao STF (Supremo Tribunal Federal), como na fala do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que chamou os ministros de “ditadores de toga”. Michelle Bolsonaro