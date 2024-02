Geral Adolescente é flagrado pela Polícia Federal recebendo encomenda nos Correios com 1 mil reais em notas falsas

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

Todas as notas foram forjadas e saíram do Rio de Janeiro, de acordo com as investigações. (Foto: Divulgação)

Um adolescente foi flagrado pela PF (Polícia Federal) com R$ 1 mil em cédulas falsas. Segundo a PF, ele estava recebendo a encomenda pelos Correios na tarde de terça-feira (6), em Belém (PA).

A PF informou que a apreensão ocorreu na Agência dos Correios do distrito de Icoaraci, quando foram encontradas com o investigado quatro cédulas de R$ 50 e oito cédulas de R$ 100. Todas foram forjadas e saíram do Rio de Janeiro, de acordo com as investigações.

Uma quadrilha anunciava a venda em aplicativo de vídeos curtos pela internet. A cidade de origem das cédulas, porém, só deve ser confirmada com o avançar das investigações, segundo a PF.

“A informação partiu da inteligência da Polícia Federal. O objeto postal que continha as notas falsas foi acompanhado e uma equipe policial esperou para flagrar o adolescente recebendo a encomenda”, informou a PF.

O adolescente foi encaminhado para Delegacia Especializada da Polícia Civil (Data) para que fosse lavrado o procedimento.

Na última sexta-feira (2), a PF teve ação semelhante nos Correios do município de Redenção (PA). Um homem foi preso em flagrante na posse de R$ 1,4 mil em cédulas falsas.

Ações distintas

Em outra frente, a Polícia Federal efetuou a prisão de dois homens, em duas ações distintas, resultando na apreensão de 30 cédulas falsas de R$ 100,00 e 44 cédulas falsas de R$ 50,00 nas cidades de Novo Horizonte e São José do Rio Preto, ambas em São Paulo.

A primeira ação ocorreu na manhã do último dia 31, em Novo Horizonte, onde um homem foi preso em flagrante recebendo pelos correios um pacote postal contendo 30 cédulas falsas de R$ 100,00.

A segunda ação ocorreu na manhã do último dia 2, em São José do Rio Preto, onde um homem foi preso em flagrante recebendo pelos correios um pacote postal contendo 44 cédulas falsas de R$ 50,00.

As investigações tiveram início a partir de informações levantadas pela Polícia Federal e contou com o apoio da Área de Segurança dos Correios. Os homens foram abordados no momento em que recebiam os pacotes postais, os quais continham as cédulas falsas.

As investigações indicam que os homens teriam adquirido as cédulas falsas na internet, em grupos de aplicativos de mensagens e em jogos on-line.

Os homens foram presos em flagrante pelo crime de moeda falsa, estando sujeitos a pena de três a 12 anos de reclusão. O primeiro homem preso, após a audiência de custódia, obteve a liberdade mediante o pagamento de fiança.

A Polícia Federal informou que continuará com as investigações para identificar outras pessoas envolvidas na aquisição, fabricação e derrame de notas falsas.

