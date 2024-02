Rio Grande do Sul Criminosos usam reféns como cordão humano durante assalto a banco no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

Pelo menos dez reféns foram colocados em um cordão humano para impedir a ação da polícia. (Foto: Reprodução)

Quatro criminosos assaltaram uma agência bancária no município de Amaral Ferrador, no interior do Rio Grande do Sul, na manhã desta quarta-feira (7). Pelo menos dez reféns foram colocados em um cordão humano para impedir a ação da polícia. Os homens teriam atacado uma agência localizada na rua Praça Quatro de Maio, no centro da cidade, por volta das 10 horas da manhã.

Segundo testemunhas, eles portavam armas longas e pistolas. Os indivíduos chegaram a realizar cinco disparos no local. Os assaltantes fugiram em um veículo em direção ao município de Encruzilhada do Sul.

Dois funcionários do banco foram levados pelo grupo e abandonados na estrada durante a fuga. Ainda no começo da tarde, os suspeitos bateram contra uma barreira feita pela polícia e perderam o controle do carro. Eles deixaram o veículo e fugiram em direção à mata. Forças de segurança cercaram a área e estão fazendo buscas por terra e por ar para tentar capturar os criminosos.

A Brigada Militar considerou que o crime é do estilo “novo cangaço”, em que quadrilhas escolhem cidades pequenas, onde a força policial é menor, para assaltar agências bancárias. Ainda de acordo com a corporação, os indivíduos teriam conseguido levar dinheiro do banco, coletes a prova de balas e revólveres. Todos os reféns foram libertados e passam bem. Até o momento, as identidades dos criminosos não foram divulgadas.

Confira a nota na íntegra da Brigada Militar sobre o ocorrido em Amaral Ferrador:

“Na manhã desta quarta-feira (7/2), a Brigada Militar recebeu informações da ocorrência de um roubo a banco, no município de Amaral Ferrador, na região do Vale do Rio Pardo.

O fato ocorreu em um estabelecimento bancário, onde quatro homens fortemente armados realizaram ações delituosas na modalidade do Novo Cangaço. Na ação, os indivíduos teriam subtraído valores do cofre, coletes balísticos e revólveres dos seguranças. Em seguida, fizeram um cordão humano, evitando a aproximação dos policiais militares. Logo após, fugiram do local, em direção a Encruzilhada do Sul, em um veículo, levando reféns que, posteriormente, foram liberados sem ferimentos.

A Brigada Militar montou cerco policial com efetivos locais e apoio dos batalhões das cidades vizinhas, do Comando de Polícia de Choque (CPChq), do Batalhão de Aviação (BavBM) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Ao todo, estão envolvidos cerca de 80 policiais militares e dois helicópteros.

Durante a busca pela quadrilha, os indivíduos, ao visualizarem uma barreira policial, entraram em confronto com os PMs da região, abandonaram o veículo utilizado na fuga e entraram na mata, em uma zona rural. Nenhum policial ficou ferido.

A Corporação seguirá realizando o cerco, em integração com as demais forças de segurança pública do Estado, com ações de inteligência, realização de barreiras e efetivo em campo realizando buscas em perímetro definido nas zonas rurais de Encruzilhada do Sul. A ocorrência segue em andamento.”

