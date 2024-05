Notícias BR-386 é bloqueada por risco de desmoronamento em Pouso Novo

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2024

Interrupção ocorre entre os kms 302 e 314, antigo pedágio de Marques de Souza. (Foto: Rodrigo Martini)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária CCR Viasul bloquearam o trecho da BR-386 entre os km 302, no trevo de Pouso Novo, e km 314, antigo pedágio de Marques de Souza, devido ao risco de desmoronamento.

Engenheiros e geólogos analisam o local e concluíram que não há segurança para o tráfego de veículos no km 308, na Serra de Pouso Novo. Segundo a PRF e a CCR Viasul, ainda não há previsão para a liberação da via. Novas avaliações serão realizadas nesta sexta-feira, 17, para determinar as próximas ações.

As chuvas que atingiram o Estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Atualmente, são 85 trechos com bloqueios totais e parciais em 47 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.

As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

A Secretaria de Logística e Transportes (Selt) trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres.

O Ministério dos Transportes informou que não há mais cidades isoladas por bloqueio em rodovias federais no Rio Grande do Sul. Em mais um dia de ações federais no estado, as equipes do Ministério dos Transportes liberaram o tráfego na BR-153, nos trechos que garantem acesso ao município de Cachoeira do Sul.

Ainda há cidades isoladas por fechamento de rodovias estaduais ou municipais, mas rodovias federais não há mais. Garantir essa conexão importante, ligando a BR-153, a BR-290 e a BR-287, vai melhorar a mobilidade naquela região”

O fluxo foi restabelecido para caminhões e carros de passeio, permitindo, novamente, a conexão por via terrestre entre Cachoeira do Sul, a capital Porto Alegre e outras cidades gaúchas. Com cerca de 80 mil habitantes, a cidade era a última do estado isolada por bloqueios em uma rodovia federal, decorrentes das chuvas.

“Liberamos a BR-153 e a ponte do Fandango, que estava fechada há um bom tempo. Ainda há cidades isoladas por fechamento de rodovias estaduais ou municipais, mas rodovias federais não há mais. Garantir essa conexão importante, ligando a BR-153, a BR-290 e a BR-287, vai melhorar a mobilidade naquela região”, disse o ministro dos Transportes, Renan Filho.

Pedágios

Estão suspensas a cobrança das tarifas básicas de pedágios nas rodovias estaduais. A medida ocorre, frente a tragédia que assola o estado do sul, devido as fortes chuvas e enchentes. Assim, por determinação das concessionárias CCR ViaSul e a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), fica suspenso a cobrança de pedágio.

Dessa forma, a ação solidária de suspensão da cobrança de pedágio em todas as rodovias, visa o apoio à população afetada. Sendo que, devido as condições de trafegabilidade nas rodovias e demais áreas afetadas pelas fortes chuvas, seja plenamente restabelecidas.

Estão suspensas as cobranças referente a todas as praças de pedágio nas rodovias BR-101 (Três Cachoeiras), Freeway (Santo Antônio da Patrulha e Gravataí) e BR-386 (Montenegro, Paverama, Fontoura Xavier e Victor Graeff).

