Por Redação O Sul | 18 de maio de 2024

Previsão do tempo indica trégua da chuva na maioria das cidades gaúchas. (Foto: Reprodução/BBC)

A melhor notícia para o Rio Grande do Sul neste momento é não chover: tempo firme. Grande parte da população gaúcha, incluindo a maioria das localidades que sofrem ou sofreram com enchentes, terá uma trégua da chuva neste domingo e na segunda-feira (20), permitindo limpar as casas e começar os esforços de reconstrução onde as águas já baixaram.

O sol aparece com nuvens na maioria das regiões gaúchas nestes três dias. Nesse sábado, o céu teve momentos de maior nebulosidade na Metade Norte, com chuva isolada e passageira. Nas áreas de divisa com Santa Catarina, do Médio Uruguai aos Aparados, muitas nuvens e chuva em diferentes pontos.

Neste domingo, embora o tempo firme em quase todo o estado, baixa pressão na costa pode provocar chuva isolada em pontos da faixa Leste, especialmente na costa, na região das lagoas e nos Campos de Cima da Serra.

Na segunda-feira, por sua vez, um centro de alta pressão atmosférica de 1.024 hPa cobre o Rio Grande do Sul e proporciona tempo firme generalizado. Será o dia de tempo mais aberto no estado nesta sequência de jornadas com tempo firme em várias regiões gaúchas.

O frio prossegue à noite com mínimas abaixo de 5ºC neste fim de semana e na segunda na Campanha e fronteira com o Uruguai. As tardes serão amenas ou frias, conforme a localidade. A capital terá 9ºC a 18ºC amanhã e entre 11ºC e 19ºC na segunda.

A MetSul antecipa que entre terça e quinta o estado terá novo evento de instabilidade com 50 mm a 100 mm na maioria dos locais do Rio Grande do Sul. Os maiores volumes ocorrem na quarta, no Oeste e no Sul, e na quinta entre o Norte e o Nordeste do estado com o avanço de uma frente fria.

Números da tragédia

O número de mortes provocadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul passou para 155, de acordo com balanço divulgado neste sábado (18) pela Defesa Civil Estadual. Pelo menos 94 pessoas estão desaparecidas e 806 ficaram feridas. Mais de 540 mil encontram-se desalojadas ou desabrigadas.

No total, 461 municípios do Estado registraram danos em razão dos temporais. Conforme o boletim da Defesa Civil, mais de 2,3 milhões de pessoas foram afetadas pelas cheias que assolam o RS.

O balanço informa também que quatro dos dez principais rios do estado seguem com níveis acima da cota de inundação. No Guaíba, a elevação diminui gradativamente.

