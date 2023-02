Mundo Adolescente morre após ser atacada por tubarão na Austrália

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2023

. Incidente foi considerado incomum, por ter ocorrido em rio. (Foto: Reprodução)

Uma adolescente de 16 anos morreu após ser atacada por um tubarão ao nadar no rio Swan, localizado na Austrália Ocidental. Conforme a imprensa do país, as autoridades trabalham com o relato de que a vítima estava em um jet-ski com amigos quando pulou na água para nadar com golfinhos. A garota chegou a ser socorrida mas teve o óbito constatado no local.

“É um evento traumático para todos os envolvidos e todos que conheciam a jovem, então não vou entrar em detalhes sobre as lesões”, informou Paul Robinson, inspetor policial encarregado do caso. “É muito incomum um tubarão estar nessa área do rio. Um alerta foi colocado lá agora, para que as pessoas saibam desse incidente.”

O também adolescente Joshua, 16 anos, presenciou o momento do ataque. Ele estava com um grupo de amigos no rio quando notaram pessoas nadando de volta para a margem: “Um grupo veio até nós em um jet-ski e nos falou para sair da água. Sentimos muito pelo que aconteceu e pela dor da família envolvida”.

Em um século, este foi o primeiro ataque de tubarão com morte no rio Swan. O último incidente aconteceu em 1923.

Ataques recentes

Também na Austrália, no começo deste mês um tubarão atacou um menino de 8 anos, na tentativa de pegar um peixe capturado pela criança durante sessão de pesca submarina no mar da Grande Barreira de Coral, na região Nordeste do país.

A vítima, Manni Alam, tem um perfil no TikTok para mostrar seus dotes de pescador e estava subindo no barco após pegar o peixe. Ele exibia a conquista para o pai, que gravava um vídeo no momento do ataque.

As imagens mostram Manni com roupa de mergulho, pendurado na lateral do barco e agarrando sua pesca, uma truta dos corais (Plectropomus leopardus), quando o tubarão surge e tenta abocanhar o animal capturado.

Apesar do susto, o menino não ficou gravemente ferido. Em entrevista a uma emissora local, o garoto fez questão de mostrar uma marca que o ataque deixou próximo à sua clavícula.

Já em fevereiro do ano passado, mais precisamente no dia 16, um banhista morreu após ser mordido por tubarão em uma praia de Sydney, no primeiro ataque fatal na cidade australiana desde 1963. A vítima sofreu “ferimentos catastróficos”, segundo a polícia e o serviço de emergência.

Testemunhas disseram à emissora local de TV ter visto o ataque a um banhista que usava roupa de mergulho. “Um homem estava nadando e um tubarão veio e o atacou verticalmente. Escutamos um grito alto e nos viramos. Parecia que um carro tinha entrado na água, então o tubarão estava mastigando o corpo e havia sangue por toda parte”, contou uma delas.

Uma outra pessoa, que estava pescando nas pedras próximo ao local, disse à emissora ABC estimar que o animal tinha 4,5 metros de comprimento. Segundo a polícia, os serviços de emergência foram chamados e localizaram os restos humanos na água.

Em meio ao receio da população, o governo do estado de Nova Gales do Sul, onde fica Sydney, tem investido milhões de dólares em tecnologia em uma tentativa de reduzir ataques em sua costa, instalando redes em 51 praias, bem como drones e estações de rastreamento por satélite de tubarões brancos para enviar alertas quando um animal é localizado.

