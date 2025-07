Rio Grande do Sul Adolescente que matou uma criança e feriu outras duas em escola no Interior do RS passava por acompanhamento psicológico

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2025

Uma das três sobreviventes permanece internada. (Foto: Freepik)

O adolescente apreendido após matar uma criança e ferir outras duas com golpes de faca em escola na cidade de Estação (Norte gaúcho) passava por acompanhamento psicológico desde 2024. Ele não possui, entretanto, antecedentes por atos infracionais. A informação é do prefeito, de habitantes do pequeno município e policiais da Brigada Militar (BM) que atenderem a ocorrência, na manhã dessa terça-feira (8).

O prefeito Geverson Zimermman declarou, em entrevista à imprensa: “Ele [autor do ataque] é de família conhecida e estava em tratamento, mas nunca se imaginou que fosse tomar esse tipo de atitude. A gente tenta encontrar algo que motivasse isso, mas até agora nada. Talvez ele quisesse atingir o maior número de pessoas e causar maior comoção”.

A Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, também não conseguiu levantar o que estaria por trás da ação do agressor, que tem 16 anos e continua apreendido de forma preventiva em outra cidade da região. Outra questão a ser esclarecida é se o protagonista do incidente agiu sozinho. A identidade do autor não pode ser revelada, por se tratar de um menor de 18 anos, conforme determina a legislação brasileira.

O velório do corpo do menino vitimado pelo ataque foi iniciado no fim da tarde e prossegue até a manhã desta quarta (9). Já o sepultamento está marcado para o meio da tarde no Cemitério da cidade de Getúlio Vargas.

Pedido de internação

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) pediu à Justiça a internação provisória do adolescente, por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio e tentativas de homicídio. Conforme o promotor Alexandre Vinícius Murussi, que ajuizou a representação, ressaltou:

“Trata-se de um incidente de alta gravidade e que exige atuação urgente para proteger a comunidade escolar, preservar a ordem pública e garantir o adequado andamento da investigação. A internação provisória é necessária diante da violência empregada, do risco à coletividade e da repercussão social do caso”.

Detalhes do incidente

Pelo que se sabia publicamente até o fim da noite dessa terça-feira, o adolescente chegou de bicicleta à Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, na área central da cidade. Com uma mochila às costas, acessou o prédio pela porta da frente, deixou um currículo na secretaria, foi ao banheiro e depois investiu, armado com faca, contra uma turma de 5ª série do Ensino Fundamental.

Alguma dificuldade em levar adiante o plano na sala de aula teria feito ele se dirigir a outra, da 3ª série. Ali ele desferiu os golpes que mataram um menino de 9 anos, feriram duas meninas de 8 e também uma professora de 34, que tentou intervir – o adolescente seria contido por outras pessoas, antes de sua apreensão pela BM.

Em pânico, alunos correram para fora do estabelecimento em direção à rua, muitos sem entenderem muito bem o que havia ocorrido. Muitos encontraram guarida em residências próximas da instituição.

Estação está agora com as aulas suspensas por tempo indeterminado na rede municipal. A prefeitura também disponibilizou um serviço de acolhimento em psicologia e assistência social para alunos, familiares, professores e funcionários da instituição de ensino, frequentada por aproximadamente 150 alunos.

(Marcello Campos)

