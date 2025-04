Rio Grande do Sul Adolescente suspeita de participar de ataque a professora no Rio Grande do Sul é apreendida

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2025

Polícia Civil diz que encontrou provas da participação dela no ato; outros dois menores já tinham sido apreendidos Foto: Reprodução Polícia Civil diz que encontrou provas da participação dela no ato; outros dois menores já tinham sido apreendidos Foto: Reprodução

A adolescente de 13 anos suspeita de participar do esfaqueamento de uma professora em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, foi apreendida nesta quinta-feira (03).

O caso ocorreu na terça-feira (1º), na escola Escola Municipal João De Zorzi. No dia do ataque, ela chegou a ser apreendida, mas foi liberada após prestar depoimento. Na ocasião, o delegado regional de Caxias do Sul, Augusto Cavalheiro Neto, explicou que não havia certeza da participação dela no ato.

Contudo, com o andamento do inquérito, a Polícia Civil identificou a participação da adolescente a partir de testemunhos e informações de celulares apreendidos. Ela será encaminhada à Fase (Fundação de Atendimento Sócio-Educativo).

Os outros dois adolescentes de 14 e 15 anos, suspeitos de terem participado do ataque, foram levados para o Centro de Atendimento Socioeducativo Regional de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Eles foram apreendidos na terça-feira e estavam na Fase, em Caxias do Sul, mas foram transferidos por falta de vagas na unidade da Serra.

As aulas na Escola Municipal João De Zorzi foram retomadas nesta quinta-feira. A segurança foi reforçada pela Guarda Municipal. (Com informações da CNN)

2025-04-03