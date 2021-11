Porto Alegre Adolescentes já podem se inscrever para o grande Baile de Debutantes dos 250 anos de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2021

Prefeitura também recebe doações de vestidos para o evento Foto: SMELJ/PMPA Iniciativa proporcionará um momento especial a garotas em situação de vulnerabilidade. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: SMELJ/PMPA

Com o tema “250 anos e 250 sonhos a serem realizados”, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ) de Porto Alegre está selecionando candidatas para o grande Baile de Debutantes previsto na programação comemorativa do aniversário da cidade. O evento será realizado na noite de 25 de março, no Espelho d’água do Parque da Redenção.

A iniciativa tem por finalidade proporcionar um momento especial a 250 adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Para participar, é preciso ter 15 anos completos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022, além de enviar uma carta para a prefeitura, explicando: “Por que eu mereço ser uma das debutantes?”.

O texto deve ser encaminhado pessoalmente à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, localizada na Rua Andradas nº 680, 5º andar (Centro Histórico). Também é possível enviar a mensagem aos cuidados da diretora de Juventude na SMELJ, Débora Garcia, através do e-mail corporativo juventude@portoalegre.rs.gov.br.

Doação de vestidos

É importante ressaltar que a Secretaria Municipal está recebendo doações de vestidos com saia longa rodada, de todas as cores, bem como modelos utilizados em eventos de debutantes e casamentos, também para utilização pelas garotas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 99973-3949.

(Marcello Campos)

