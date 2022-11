Esporte Adorado no Catar, Neymar muda e adota silêncio antes da estreia em sua terceira Copa

20 de novembro de 2022

Craque brasileiro evitou compartilhar bastidores da primeira semana de treinamento da seleção brasileira. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A “Neymardepedência” já não é mais a mesma, mas é inegável que o camisa 10 ainda é o grande craque da seleção brasileira que vai em busca do hexacampeonato na Copa do Mundo no Catar. Aos 30 anos, Neymar já declarou algumas vezes que esse pode ser o seu último Mundial e afirmou que está completamente focado na disputa deste ano.

Durante a primeira semana de treinamento da equipe de Tite, o comportamento do atacante do PSG chamou a atenção. Sempre muito ativo nas redes sociais, Neymar adotou o ‘silêncio’ e se limitou apenas a repostar as mensagens dos companheiros de seleção durante atividades em Turim, na Itália. Nenhuma postagem descontraída ou sobre os bastidores da equipe canarinha.

A única exceção do craque foi para registrar a visita do amigo Bruninho, levantador da seleção brasileira de vôlei. O filho de Bernardinho estava acompanhado de outros parças de Neymar, mas esses não divulgaram imagens do encontro com o amigo famoso.

A ideia da comissão técnica é que o grupo de jogadores tenha contato mais restrito com os familiares no Catar ao contrário do que aconteceu há quatro anos na Rússia.

Adoração

Não foram poucas as polêmicas que Neymar se envolveu nos últimos quatro anos. Porém, nada disso parece ter atrapalhado a admiração dos cataris por Neymar. O nome do craque é o primeiro a ser lembrado quando a imprensa se identifica como brasileira, desde que chegou ao Catar.

“Neymar é muito bom jogador. Ele está sempre alegre”, afirmou o motorista Mohammad. “Neymar vai ganhar a Copa para o Brasil”, concordou Sayed.

Neymar em Mundiais

Além do comportamento mais discreto nas redes sociais, Neymar chega em sua melhor forma física para a disputa da 3ª Copa do Mundo na carreira. Em 2014, ele ainda fazia um trabalho para ganhar massa muscular após sua primeira temporada no futebol europeu pelo Barcelona, na Espanha. Uma grave lesão nas quartas de final tirou o craque do restante do Mundial.

Na Rússia, Neymar correu contra o tempo para ficar à disposição de Tite. Uma lesão no quintameterso do pé direito fez com que o jogador disputasse o Mundial longe das condições físicas ideias.

A seleção brasileira desembarca em Doha, capital do Catar, na tarde deste sábado, 19, horário do Brasil, já final de noite no país da Copa. A estreia é contra a Sérvia na próxima quinta-feira (24), às 16h.

