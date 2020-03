Celebridades Adriane Galisteu sobre a pandemia de coronavírus: “A parte mais difícil é não conseguir o colo da minha mãe”

Adriane Galisteu conversou sobre o coronavírus, que fez com que a sua sogra, Suely Iódice, fosse internada em um hospital em São Paulo. A apresentadora, que segue no isolamento com o marido, Alexandre Iódice, e o filho, Vittorio, contou que está muito assustada com os números de infectados e mortos com a pandemia, mas tentando manter a positividade.

“Estou com o medo e a incerteza que todo mundo tem encarado neste momento. Mas também tenho a sensação que nós vamos sair dessa melhores do que entramos. Acredito que tem dia e hora apara acabar. Estamos respeitando a quarentena, fazendo o afastamento social, a parte da higienização. Está difícil! Não é simples administrar a cabeça, o tempo, o ócio e ao mesmo tempo tanta coisa para fazer em casa. Acho que a positividade, tranquilidade e paz, mesmo diante deste caos, são muito importantes nessa hora”, avalia ela, que quando questionada sobre o estado de saúde da sogra, preferiu não se pronunciar.

A loira conta que tem evitado sair de casa. Até as compras no supermercado e farmácia, que ela faz toda semana para sua família, mãe, Emma, e sogro, Valdemar Iódice, estão sendo realizadas com muita segurança.

“A gente sai de casa o mínimo possível. Eu costumo fazer duas vezes por semana farmácia e mercado por causa da minha mãe e sogro, mas desta vez a gente está fazendo diferente. O Alê vai de luva, máscara e com o álcool gel. Quando chega em casa, ele desinfeta absolutamente tudo, do pacote as roupas. É um trabalho louco, mas tem sido a nossa rotina para no sentirmos mais seguros.”

Distante de sua mãe, que está isolada para evitar o contágio, Adriane afirma que lidar com a saudades dela tem sido um dos maiores desafios de hoje. “A parte mais difícil é não conseguir o colo da minha mãe ou dar o meu colo para a minha mãe. Nunca na minha cabeça passou que uma forma de você demonstrar todo o seu amor fosse estar longe. Isso é muito difícil de entender porque sou muito apegada e gosto de estar junto sempre. A gente faz um Facetime com a família, mas não é igual a estar junto, abraçar, chorar junto…Faz muita falta isso”, analisa.

Adriane tem feito várias lives em seu Instagram para conversar e entreter os fãs em quarentena. “Faço minhas lives da forma mais natural possível. Se eu estou faxinando, ela vai no meio da faxina mesmo, se estou no banheiro, acontece de lá mesmo… Não me programo como se fosse pra um evento ou trabalho. Jogo a real. Aliás, faço isso o tempo todo nas minhas redes sociais. Esse é o meu jeito de lidar com os meus seguidores. Se eu estou triste, falo, se estou com medo, falo, se encontrei um jeito de passar um tempo diferente, falo. A gente está em um momento de troca importante”, explica Adriane, que tem encontrado também ajuda nas suas lives.

