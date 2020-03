Celebridades Bruna Marquezine manda recado a Gabigol após ele pedir eliminação de Manu no “BBB20”

Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

"Meu Deus! [Risos] estão apelando assim, é?! Que perseguição com a menina", disse a atriz

Bruna Marquezine está focada na tarefa de defender sua amiga Manu Gavassi no “BBB20”, da TV Globo. Tanto que a atriz não gostou nada de saber que os jogadores de futebol Gabigol, do Flamengo, e Richarlison, do Everton-ING, estão prometendo sortear camisetas caso a cantora seja eliminada – ela está no paredão com Felipe Prior e Mari Gonzalez.

“Negócio é o seguinte… Se a Manu sair, vou pegar uma camisa aqui e sortear pra vocês! #ForaManu”, postou Richarlison no Twitter. “E tem uma minha também”, respondeu Gabigol.

A atriz logo rebateu aos jogadores, mandando uma mensagem para os dois. “Meu Deus! [Risos] estão apelando assim, é?! Que perseguição com a menina”, disse a atriz. Vale lembrar que não é de hoje que Gabigol torce declaradamente para Babu Santana e também já demonstrou sua preferência por Felipe Prior.

