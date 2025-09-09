Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Advocacia do Senado pede prisão preventiva de Ciro Gomes por ataques contra prefeita de cidade do Ceará

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

A ação apura possíveis delitos em falas de Ciro contra a atual prefeita de Crateús.

Foto: Reprodução
A ação apura possíveis delitos em falas de Ciro contra a atual prefeita de Crateús.(Foto: Reprodução)

A Advocacia do Senado pediu no início deste mês a prisão preventiva do ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) por ofender, atacar e perseguir a ex-senadora e prefeita de Crateús (CE), Janaína Farias (PT).

O pedido consta de uma ação da Justiça Eleitoral do Ceará na qual Ciro é réu por violência política de gênero contra Janaína. O juiz responsável pelo caso ainda não analisou a solicitação — feita em dois documentos protocolados nos dias 1º e 4 de setembro.

A ação apura possíveis delitos em falas do ex-governador contra a atual prefeita de Crateús. As declarações de Ciro em referência à Janaína começaram em abril do ano passado, quando ela havia se tornado senadora no lugar do ministro da Educação, Camilo Santana.

À época, durante uma entrevista, o candidato derrotado à Presidência em 1998, 2002, 2018 e 2022 criticou a posse de Janaína Farias no mandato de senador. Segundo ele, ela era um “cavalo” de Camilo.

Na sequência, Ciro Gomes declarou que a única “realização” de Janaína era ter sido, nas palavras dele, assessora de “assuntos de cama” do atual ministro da Educação e ex-governador do Ceará.

Declarações semelhantes foram feitas por Ciro nos meses seguintes. Às vésperas das eleições municipais, os ataques foram denunciados pelo Ministério Público Eleitoral cearense — como Janaína era senadora à época das falas, a Advocacia do Senado entrou e permaneceu como assistente de acusação.

Neste mês, o órgão jurídico do Senado voltou a acionar a Justiça Eleitoral depois de Ciro Gomes voltar a mencionar Janaína Farias em entrevistas.

Mais de um ano depois das primeiras falas, Ciro afirmou que a atual prefeita de Crateús “recrutava moças pobres e de boa aparência para fazer o serviço sexual sujo do senhor Camilo Santana”.

Para a Advocacia da Casa, as declarações demonstram que o ex-ministro da Integração Nacional continuou a cometer crimes, mesmo depois de se tornar réu na Justiça Eleitoral.

A repetição dos delitos, na avaliação dos advogados do Senado, abre caminho para que Ciro Gomes seja preso preventivamente por risco à ordem pública.

A Advocacia do Senado defende que, caso o pedido de prisão não seja acatado, a Justiça Eleitoral analise e decrete outras medidas cautelares, como a proibição de ofender Janaína Farias.

“Sempre valendo-se de ataques à condição de mulher da vítima, o réu tem se demonstrado um criminoso habitual. […] Por se tratar de fato novo, requer-se a decretação da prisão preventiva do réu; ou, subsidiariamente, pelo menos das seguintes medidas cautelares alternativas à prisão”, diz o pedido.

Em 2024, o MP Eleitoral do Ceará já havia se manifestado a favor da decretação de medidas cautelares alternativas à prisão contra Ciro Gomes. A procuradoria ainda não se manifestou sobre o pedido de prisão preventiva apresentado pela Advocacia do Senado.

O Ministério Público Eleitoral cearense afirma que Ciro cometeu violência política de gênero contra Janaína — o que o ex-governador nega.

Segundo a promotoria, o ex-ministro da Integração Nacional tentou “constranger e humilhar” a política, “menosprezando-a por sua condição de mulher”.

O MP denunciou o ex-governador por assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo. A pena é de reclusão de um a quatro anos.

Neste mês, a Justiça Eleitoral do Ceará pediu à Superintendência da Polícia Federal no Ceará a abertura de apuração de eventual crime de perseguição de Ciro contra Janaína.

O defensor de Ciro Gomes, Walber Agra, afirmou que não há “requisitos” para que a Justiça acate a solicitação. Agra declarou que a medida é “pesarosa” e que a intenção do ex-governador não foi atacar Janaína Farias.

“Não há configuração de crime de violência política de gênero. Não há prisão sem contemporaneidade, depois de tanto tempo dos fatos e sem nenhum requisito de preventiva. Tratar Ciro como marginal não condiz com as práticas do Estado Democrático de Direito. É um abuso a Advocacia do Senado estar cuidando de interesses de alguém que não é mais senador”, disse.

A defesa de Ciro Gomes rejeitou as acusações de violência política de gênero. Os advogados sustentaram, em manifestações no processo da Justiça Eleitoral, que as falas foram feitas como “críticas políticas à atuação” de Camilo Santana.

Segundo eles, Janaína Farias era “apenas personagem secundário no embate”. A defesa declarou, no entanto, que Ciro mirou a posse da política como senadora “em razão de sua pouca qualificação”.

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

“Trump não tem medo de usar meios militares para proteger a liberdade de expressão”, ameaça a Casa Branca sobre eventual condenação de Bolsonaro
Alexandre de Moraes diz que atos preparatórios para o golpe começaram em 2021 e de que não “há dúvida” sobre crimes
https://www.osul.com.br/advocacia-do-senado-pede-prisao-preventiva-de-ciro-gomes-por-ataques-contra-prefeita-de-cidade-do-ceara/ Advocacia do Senado pede prisão preventiva de Ciro Gomes por ataques contra prefeita de cidade do Ceará 2025-09-09
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Trump sofre revés na Justiça ao tentar afastar integrante do Banco Central norte-americano
Mundo Polônia e Otan acionam caças após drones russos invadirem o espaço aéreo do país
Futebol Seleção Brasileira perde por 1 a 0 para a Bolívia e encerra Eliminatórias em quinto lugar
Brasil Mega-Sena: prêmio acumula e vai a R$ 55 milhões
Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal de Porto Alegre atende duas regiões nesta semana
Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra em julho o melhor mês do ano em vendas
Rio Grande do Sul Quase 800 mil passageiros utilizaram os trens durante a Expointer, informa a Trensurb
Economia Tarifaço: exportação brasileira de café cai e a Alemanha se torna maior compradora
Mundo Peso argentino registra o pior desempenho frente ao dólar em 2025
Política Na visão de expoentes do Centrão, Tarcísio está exagerando na busca pela bênção de Bolsonaro para disputar as eleições em 2026
Pode te interessar

Política Supremo fica a um voto de condenar Bolsonaro por liderar trama golpista e ensaia frente contra anistia

Política Ministro Flávio Dino acompanha Alexandre de Moraes pela condenação de Bolsonaro e mais 7 réus pela trama golpista; placar está em 2 a 0

Política Oposição pede anulação de julgamento de Bolsonaro, com base no desfecho do caso de Lula na Lava-Jato

Política Cúpula militar faz chegar ao Supremo pedido para que Bolsonaro não seja preso em quartel