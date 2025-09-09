Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Mundo “Trump não tem medo de usar meios militares para proteger a liberdade de expressão”, ameaça a Casa Branca sobre eventual condenação de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Foto: Joyce N. Boghosian/The White House
Governo americano afirmou, ainda, que no momento, "não há nenhuma ação adicional" contra o Brasil. (Foto: Joyce N. Boghosian/The White House)

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse nesta terça-feira (9) que o governo de Donald Trump está disposto a “usar meios militares” para “proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo” em referência a uma eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Questionada sobre se governo dos EUA tomará mais medidas retaliatórias ao governo brasileiro caso o julgamento de Bolsonaro termine com a condenação do ex-presidente, a porta-voz disse:

“O presidente [dos EUA, Donald Trump] não tem medo de usar meios econômicos nem militares para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo.”

“A liberdade de expressão é a questão mais importante dos nossos tempos. Presidente Trump toma isso muito em sério, e por isso tomamos ações contra o Brasil”, completou Leavitt.

No entanto, a porta-voz disse também que, no momento, “não há nenhuma ação adicional” contra o governo brasileiro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros réus no julgamento da tentativa de golpe podem ter punição de até 43 anos de prisão caso sejam condenados com pena máxima pelos crimes que são acusados e as penas sejam somadas. O grupo responde por cinco crimes.

A fala de Leavitt ocorreu depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votar para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado.

Moraes é o relator, na Primeira Turma da Corte, do processo penal contra o chamado núcleo crucial da trama golpista – parte de uma organização criminosa que tentou manter o ex-presidente no poder e impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ministro Flávio Dino também votou pela condenação.

Estão sendo julgados os réus:

– Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin;
– Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
– Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;
– Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;
– Jair Bolsonaro, ex-presidente;
– Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência;
– Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
– Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro.

As penas para os crimes são:

– tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito: pena de 4 anos (mínimo) a 8 anos (máximo);
– tentativa de golpe de Estado: pena de 4 anos (mínima) a 12 anos (máxima);
– participação em organização criminosa armada: pena de 3 anos (mínima) a 8 anos (máxima) – pode chegar a 17 – anos, com as agravantes de uso de arma de fogo e participação de agentes públicos;
– dano qualificado: pena seis meses (mínima) a 3 anos (máxima); e
– deterioração de patrimônio tombado: um ano (mínima) a 3 anos (máxima).

