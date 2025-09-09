Esporte Técnico vira alvo de críticas na Turquia após derrota para a Itália no Mundial de Vôlei

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Monica De Gennaro encerrou a carreira com o único título que faltava: o Mundial, somando-se ao ouro olímpico, Europeu e três VNLs. Foto: Reprodução/FIVB Monica De Gennaro encerrou a carreira com o único título que faltava: o Mundial, somando-se ao ouro olímpico, Europeu e três VNLs. (Foto: Reprodução/FIVB) Foto: Reprodução/FIVB

A derrota da Turquia para a Itália na final do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino 2025 gerou uma onda de críticas ao técnico da seleção turca, Daniele Santarelli. Torcedores e comentaristas levantaram suspeitas de que o treinador teria favorecido a equipe italiana, onde atua sua esposa, Monica De Gennaro, líbero consagrada que anunciou aposentadoria após o torneio.

A Itália venceu por 3 sets a 2, com virada no tie-break e atuação decisiva de jogadoras como Egonu e a própria Monica. A performance da líbero foi exaltada, especialmente por ter encerrado sua carreira com o título mundial, o único que faltava em sua coleção, que já inclui ouro olímpico, três edições da VNL e o Campeonato Europeu.

Nas redes sociais, internautas turcos resgataram o histórico de confrontos entre Monica e seleções comandadas por Santarelli, apontando que ela sempre saiu vencedora, inclusive quando o técnico dirigia Sérvia e Croácia. O perfil @gibbybaris foi um dos que destacou esse padrão, alimentando teorias de favorecimento.

Apesar das especulações, Santarelli não se pronunciou oficialmente sobre as acusações. Monica, por sua vez, foi celebrada como uma das maiores líberos da história, sendo referência até para atletas como a brasileira Gabi Guimarães.

A partida foi marcada por equilíbrio e tensão. A Turquia chegou a abrir vantagem no quinto set, mas viu a Itália reagir com bloqueios eficientes e melhor recepção, garantindo a vitória por 15 a 12 no set decisivo.

