Inter Inter firma parceria para modernizar academia do Celeiro de Ases

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

A nova academia do Celeiro de Ases contará com equipamentos de última geração e métodos de treino voltados ao alto rendimento juvenil. Foto: Reprodução/Internacional "A nova academia do Celeiro de Ases contará com equipamentos de última geração e métodos de treino voltados ao alto rendimento juvenil. (Foto: Reprodução/Internacional) Foto: Reprodução/Internacional

O Inter anunciou uma nova parceria estratégica com a empresa Movement, especializada em equipamentos fitness, para renovar a academia do CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, voltado às categorias de base do clube.

Com mais de 35 anos de atuação no mercado nacional, a Movement fornecerá uma estrutura completa de aparelhos de última geração, com foco em métodos de treinamento que aliam ciência esportiva e desenvolvimento físico específico para jovens atletas.

Segundo Fernando Rech, Diretor de Futebol de Formação e Transição, a iniciativa reforça o compromisso do Inter com a excelência na preparação de seus talentos:

“A entrega da nova academia mostra o quanto o Inter preza pela estrutura de alto nível para seus atletas de base. Nosso foco é potencializar e desenvolver suas valências para o mercado interno e externo.”

A negociação, conduzida ao longo de meses, também contempla ações de visibilidade digital para a marca parceira. Alexandre Godoy, Diretor de Novos Negócios do clube, destacou o alinhamento entre os objetivos da Movement e o projeto do Inter:

“Desenhamos um plano de ativação com foco em visibilidade e conteúdo digital. É mais uma marca líder que escolhe o Inter.”

Leonardo Fortino, Coordenador de Performance e Saúde da base, ressaltou que os novos equipamentos permitirão um processo de treino mais preciso e profissional, indo além do desempenho em campo:

“A academia renovada reforça disciplina, comprometimento e mentalidade de evolução formativa até o alto rendimento.”

A Movement, que possui fábricas em Pompéia (SP) e Manaus (AM), atende academias, clubes, hotéis e residências em todo o Brasil. Para o diretor da empresa, Paulo Gonçalves, a parceria representa um investimento no futuro:

“Juntos, levamos tecnologia, cuidado e desempenho para o lugar onde tudo começa: a base. É mais que presença, é participar do desenvolvimento de quem carrega no peito a vontade de vencer.”

https://www.osul.com.br/inter-firma-parceria-para-modernizar-academia-do-celeiro-de-ases/

2025-09-09