Quarta-feira, 10 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025
São pelo menos oito alterações com relação ao time venceu o Chile por 3 a 0, no Maracanã.Foto: Rafael Ribeiro/CBF
A Seleção Brasileira encerrou a preparação para a última rodada das Eliminatórias, e Carlo Ancelotti já esboçou a equipe que deve ir a campo enfrentar a Bolívia. A bola rola às 20h30 (de Brasília) desta terça-feira (9), na altitude de El Alto, província de La Paz com altura superior a quatro mil metros.
Como já está classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil entrará com mudanças. São pelo menos oito alterações com relação ao time venceu o Chile por 3 a 0, no Maracanã.
Alisson e Bruno Guimarães são os únicos remanescentes da última rodada. Wesley também vinha sendo mantido ao longo das atividades, mas sentiu um desconforto muscular no treino desta manhã e não deve iniciar. Vitinho, do Botafogo, foi testado.
A grande diferença é no ataque, totalmente mexido. Se Ancelotti entrou com quatro jogadores no setor ofensivo contra o Chile, agora, serão três: Samuel Lino, do Flamengo, Luiz Henrique, do Zenit, e Richarlison, do Tottenham.
Entre outros jogadores de clubes brasileiros, Fabrício Bruno também iniciará, ao lado de Alexsandro. Gabriel Magalhães e Marquinhos descansarão.
Dessa forma, essa é a provável escalação do Brasil para o jogo contra a Bolívia: Alisson, Vitinho (Wesley), Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.