Esporte Ancelotti muda a Seleção para enfrentar a Bolívia e a altitude; acompanhe na Rádio Grenal

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











São pelo menos oito alterações com relação ao time venceu o Chile por 3 a 0, no Maracanã. Foto: Rafael Ribeiro/CBF São pelo menos oito alterações com relação ao time venceu o Chile por 3 a 0, no Maracanã. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Brasileira encerrou a preparação para a última rodada das Eliminatórias, e Carlo Ancelotti já esboçou a equipe que deve ir a campo enfrentar a Bolívia. A bola rola às 20h30 (de Brasília) desta terça-feira (9), na altitude de El Alto, província de La Paz com altura superior a quatro mil metros.

Acompanhe na Rádio Grenal

Como já está classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil entrará com mudanças. São pelo menos oito alterações com relação ao time venceu o Chile por 3 a 0, no Maracanã.

Alisson e Bruno Guimarães são os únicos remanescentes da última rodada. Wesley também vinha sendo mantido ao longo das atividades, mas sentiu um desconforto muscular no treino desta manhã e não deve iniciar. Vitinho, do Botafogo, foi testado.

A grande diferença é no ataque, totalmente mexido. Se Ancelotti entrou com quatro jogadores no setor ofensivo contra o Chile, agora, serão três: Samuel Lino, do Flamengo, Luiz Henrique, do Zenit, e Richarlison, do Tottenham.

Entre outros jogadores de clubes brasileiros, Fabrício Bruno também iniciará, ao lado de Alexsandro. Gabriel Magalhães e Marquinhos descansarão.

Dessa forma, essa é a provável escalação do Brasil para o jogo contra a Bolívia: Alisson, Vitinho (Wesley), Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/ancelotti-prepara-mudancas-na-selecao-para-enfrentar-a-bolivia-e-a-altitude-acompanhe-na-radio-grenal/

Ancelotti muda a Seleção para enfrentar a Bolívia e a altitude; acompanhe na Rádio Grenal

2025-09-09