Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Esporte Ancelotti muda a Seleção para enfrentar a Bolívia e a altitude; acompanhe na Rádio Grenal

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

São pelo menos oito alterações com relação ao time venceu o Chile por 3 a 0, no Maracanã.

Foto: Rafael Ribeiro/CBF
São pelo menos oito alterações com relação ao time venceu o Chile por 3 a 0, no Maracanã. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira encerrou a preparação para a última rodada das Eliminatórias, e Carlo Ancelotti já esboçou a equipe que deve ir a campo enfrentar a Bolívia. A bola rola às 20h30 (de Brasília) desta terça-feira (9), na altitude de El Alto, província de La Paz com altura superior a quatro mil metros.

Acompanhe na Rádio Grenal 

Como já está classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil entrará com mudanças. São pelo menos oito alterações com relação ao time venceu o Chile por 3 a 0, no Maracanã.

Alisson e Bruno Guimarães são os únicos remanescentes da última rodada. Wesley também vinha sendo mantido ao longo das atividades, mas sentiu um desconforto muscular no treino desta manhã e não deve iniciar. Vitinho, do Botafogo, foi testado.

A grande diferença é no ataque, totalmente mexido. Se Ancelotti entrou com quatro jogadores no setor ofensivo contra o Chile, agora, serão três: Samuel Lino, do Flamengo, Luiz Henrique, do Zenit, e Richarlison, do Tottenham.

Entre outros jogadores de clubes brasileiros, Fabrício Bruno também iniciará, ao lado de Alexsandro. Gabriel Magalhães e Marquinhos descansarão.

Dessa forma, essa é a provável escalação do Brasil para o jogo contra a Bolívia: Alisson, Vitinho (Wesley), Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.

 

 

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Esporte

Cabeça de chave, João Fonseca confirma presença no ATP 250 de Bruxelas
Inter firma parceria para modernizar academia do Celeiro de Ases
https://www.osul.com.br/ancelotti-prepara-mudancas-na-selecao-para-enfrentar-a-bolivia-e-a-altitude-acompanhe-na-radio-grenal/ Ancelotti muda a Seleção para enfrentar a Bolívia e a altitude; acompanhe na Rádio Grenal 2025-09-09
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Trump sofre revés na Justiça ao tentar afastar integrante do Banco Central norte-americano
Mundo Polônia e Otan acionam caças após drones russos invadirem o espaço aéreo do país
Futebol Seleção Brasileira perde por 1 a 0 para a Bolívia e encerra Eliminatórias em quinto lugar
Brasil Mega-Sena: prêmio acumula e vai a R$ 55 milhões
Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal de Porto Alegre atende duas regiões nesta semana
Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra em julho o melhor mês do ano em vendas
Rio Grande do Sul Quase 800 mil passageiros utilizaram os trens durante a Expointer, informa a Trensurb
Economia Tarifaço: exportação brasileira de café cai e a Alemanha se torna maior compradora
Mundo Peso argentino registra o pior desempenho frente ao dólar em 2025
Política Na visão de expoentes do Centrão, Tarcísio está exagerando na busca pela bênção de Bolsonaro para disputar as eleições em 2026
Pode te interessar

Futebol Seleção Brasileira perde por 1 a 0 para a Bolívia e encerra Eliminatórias em quinto lugar

Esporte Quando será a Copa do Mundo 2026? Veja datas de abertura e final

Esporte Técnico vira alvo de críticas na Turquia após derrota para a Itália no Mundial de Vôlei

Esporte Cabeça de chave, João Fonseca confirma presença no ATP 250 de Bruxelas