Quarta-feira, 10 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025
João Fonseca será o quarto cabeça de chave no ATP 250 de Bruxelas, atrás de nomes como Musetti, Auger-Aliassime e Arthur Fils.Foto: Divulgação/@NBOtoronto
O tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, confirmou sua participação no ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica, que será disputado a partir de 13 de outubro, em quadra rápida. A notícia chega logo após o carioca atingir o 42º lugar no ranking da ATP, sua melhor colocação até agora.
Fonseca será o quarto cabeça de chave no torneio belga, atrás de nomes como Lorenzo Musetti (9º), Felix Auger-Aliassime (13º) e Arthur Fils (23º), o que promete uma competição de alto nível. Antes de desembarcar na Bélgica, o número 1 do Brasil tem uma agenda intensa:
– 13 e 14 de setembro: disputa a Copa Davis contra a Grécia, em Atenas
– 19 a 21 de setembro: participa da Laver Cup, em San Francisco
– Início de outubro: joga o Masters 1000 de Xangai, na China
– 20 de outubro: segue para o ATP 500 da Basileia, na Suíça
Treinado por Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, Fonseca vem sendo apontado como uma das maiores promessas do tênis brasileiro.
Em um ano, saltou da 158ª para a 42ª posição no ranking mundial, impulsionado por boas campanhas como a segunda rodada no US Open e o título invicto no NextGen Finals — torneio que não distribui pontos, mas reforçou sua reputação internacional.