Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Esporte Cabeça de chave, João Fonseca confirma presença no ATP 250 de Bruxelas

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

João Fonseca será o quarto cabeça de chave no ATP 250 de Bruxelas, atrás de nomes como Musetti, Auger-Aliassime e Arthur Fils.

Foto: Divulgação/@NBOtoronto
João Fonseca será o quarto cabeça de chave no ATP 250 de Bruxelas, atrás de nomes como Musetti, Auger-Aliassime e Arthur Fils. (Foto: Divulgação/@NBOtoronto)

O tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, confirmou sua participação no ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica, que será disputado a partir de 13 de outubro, em quadra rápida. A notícia chega logo após o carioca atingir o 42º lugar no ranking da ATP, sua melhor colocação até agora.

Fonseca será o quarto cabeça de chave no torneio belga, atrás de nomes como Lorenzo Musetti (9º), Felix Auger-Aliassime (13º) e Arthur Fils (23º), o que promete uma competição de alto nível. Antes de desembarcar na Bélgica, o número 1 do Brasil tem uma agenda intensa:

– 13 e 14 de setembro: disputa a Copa Davis contra a Grécia, em Atenas

– 19 a 21 de setembro: participa da Laver Cup, em San Francisco

– Início de outubro: joga o Masters 1000 de Xangai, na China

– 20 de outubro: segue para o ATP 500 da Basileia, na Suíça

Treinado por Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, Fonseca vem sendo apontado como uma das maiores promessas do tênis brasileiro.

Em um ano, saltou da 158ª para a 42ª posição no ranking mundial, impulsionado por boas campanhas como a segunda rodada no US Open e o título invicto no NextGen Finals — torneio que não distribui pontos, mas reforçou sua reputação internacional.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Esporte

CBF avalia convocação de jogador do Vasco para o Mundial Sub-20
Ancelotti muda a Seleção para enfrentar a Bolívia e a altitude; acompanhe na Rádio Grenal
https://www.osul.com.br/cabeca-de-chave-joao-fonseca-confirma-presenca-no-atp-250-de-bruxelas/ Cabeça de chave, João Fonseca confirma presença no ATP 250 de Bruxelas 2025-09-09
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Trump sofre revés na Justiça ao tentar afastar integrante do Banco Central norte-americano
Mundo Polônia e Otan acionam caças após drones russos invadirem o espaço aéreo do país
Futebol Seleção Brasileira perde por 1 a 0 para a Bolívia e encerra Eliminatórias em quinto lugar
Brasil Mega-Sena: prêmio acumula e vai a R$ 55 milhões
Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal de Porto Alegre atende duas regiões nesta semana
Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra em julho o melhor mês do ano em vendas
Rio Grande do Sul Quase 800 mil passageiros utilizaram os trens durante a Expointer, informa a Trensurb
Economia Tarifaço: exportação brasileira de café cai e a Alemanha se torna maior compradora
Mundo Peso argentino registra o pior desempenho frente ao dólar em 2025
Política Na visão de expoentes do Centrão, Tarcísio está exagerando na busca pela bênção de Bolsonaro para disputar as eleições em 2026
Pode te interessar

Futebol Seleção Brasileira perde por 1 a 0 para a Bolívia e encerra Eliminatórias em quinto lugar

Esporte Quando será a Copa do Mundo 2026? Veja datas de abertura e final

Esporte Técnico vira alvo de críticas na Turquia após derrota para a Itália no Mundial de Vôlei

Esporte Ancelotti muda a Seleção para enfrentar a Bolívia e a altitude; acompanhe na Rádio Grenal