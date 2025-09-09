Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Esporte CBF avalia convocação de jogador do Vasco para o Mundial Sub-20

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Sob o comando de Fernando Diniz, Rayan balançou as redes 7 vezes em 21 jogos, somando 10 gols na temporada.

Foto: Rafael Ribeiro/CBF
Sob o comando de Fernando Diniz, Rayan balançou as redes 7 vezes em 21 jogos, somando 10 gols na temporada. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O atacante Rayan, destaque do Vasco da Gama na temporada, está na mira da Seleção Brasileira Sub-20 para o Mundial da categoria, que será disputado entre setembro e outubro no Chile. No entanto, sua convocação ainda depende de negociação entre o clube e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, o diretor de base da CBF, Cláudio Ibrahim Vaz Leal, o ex-jogador Branco, confirmou que já houve conversas com a diretoria do Vasco sobre a possível liberação do atleta. Apesar do interesse da seleção, Branco reconheceu que a situação é delicada

“A gente já falou com o Pedrinho, Ramon também falou com o Diniz. É questão de negociar e os clubes entenderem que é importante o jogador jogar um Mundial, não só profissionalmente. A gente já conversou, vamos ver. Eu acho um pouco difícil”, declarou o dirigente.

Rayan vive grande fase no clube carioca, sendo vice-artilheiro da equipe em 2025 com 10 gols e uma assistência. Desde a chegada do técnico Fernando Diniz, o jovem se consolidou como peça-chave no elenco, marcando 7 gols em 21 partidas, reforçando o desejo do Vasco de mantê-lo para salvar o clube do rebaixamento.

Além de comentar sobre a convocação, Branco também elogiou o potencial do jogador

“O Rayan é um garoto que tem uma curva de crescimento muito grande. Uma grande revelação do futebol brasileiro. Logo estará na Seleção principal”, afirmou.

A possível ausência de Rayan durante o Mundial preocupa o Vasco, que enfrenta uma temporada exigente e vê no atacante uma peça estratégica tanto esportiva quanto financeiramente. O clube acredita que, com mais sequência, o jogador pode se valorizar ainda mais para uma futura negociação.

 

