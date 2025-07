Política Advocacia-Geral da União pede investigação de movimentações financeiras com informações privilegiadas sobre o tarifaço

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2025

O pedido foi protocolado no inquérito no qual Eduardo Bolsonaro é investigado pela sua atuação junto ao governo norte-americano Foto: Valter Campanato/Agência Brasil (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A AGU (Advocacia-Geral da União) pediu ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes a abertura de investigação sobre o suposto uso de informações privilegiadas visando ao lucro com o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil.

Segundo a AGU, o objetivo da ação é investigar o eventual vínculo do tarifaço com movimentações atípicas no mercado cambial brasileiro antes e depois de Trump anunciar a taxação de 50% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, a partir de 1° de agosto.

“À luz dos fatos noticiados, podemos inferir que eles se inserem em contexto no qual os fatos já em apuração neste inquérito estão além dos ilícitos penais já indicados pela Procuradoria-Geral da República, relacionados à obstrução da Justiça, mas também com possíveis ganhos financeiros ilícitos, mediante os mesmos fatos que buscaram impor embaraço à aplicação da lei penal”, sustentou a AGU.

O pedido foi protocolado na noite de sábado (19) no inquérito no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) é investigado pela sua atuação junto ao governo norte-americano para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo e tentar barrar o andamento da ação penal sobre a suposta trama golpista.

Em março, Eduardo, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, pediu licença do mandato parlamentar e foi morar nos Estados Unidos, sob a alegação de perseguição política. A licença terminou neste domingo (20).

Na sexta-feira (18), no mesmo inquérito, Bolsonaro foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Por determinação do STF, ele colocou uma tornozeleira eletrônica e está proibido de sair de casa à noite, nos finais de semana e feriados.

As medidas foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes após a PGR alegar risco de fuga do ex-presidente, que é réu na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 e deve ser julgado pelo Supremo em setembro.

2025-07-20