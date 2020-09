Acontece Advogada Natália Inez Ióra lança o livro “Os Usos Negociais e os Contratos Empresariais”

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

A obra será lançada nesta próxima sexta-feira (02). (Foto: Divulgação)

A Advogada e Mestre em Direito Privado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Dra. Natália Inez Ióra vai lançar o seu livro “Os Usos Negociais e os Contratos Empresariais: o conteúdo, as funções e o alcance dos usos no processo contratual”, pela Editora Quartier Latin. A obra vai ser apresentada ao público nesta próxima sexta-feira (02), às 10h, pela plataforma Zoom.

No encontro virtual, a autora falará sobre os principais tópicos do livro, resultado de sua pesquisa de Mestrado em Direito Privado na UFRGS e dos mais de 12 anos de experiência profissional na área, grande parte deles na Barufaldi Advogados, em Porto Alegre.

Além disso, haverá palestras sobre temas relacionados ao livro com os seguintes convidados: o advogado, Doutor em Direito pela USP e Professor da UFRGS, Dr. Luis Renato Ferreira da Silva e o Advogado Dr. Gerson Branco, Professor e Doutor em Direito pela UFRGS.

Os interessados podem acompanhar o lançamento da obra gratuitamente, clicando aqui, a senha de acesso é 898761. Mais informações pelo telefone (51) 999445101. Ou se você deseja adquirir o livro, clique aqui.

A autora

Natália Inez Ióra é Mestre em Direito Privado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo (UPF). Pós-graduada em Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Pós-graduada em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET). Professora convidada em Programas de Pós-Graduação. Presidente do Instituto de Estudos Jurídico-Empresariais do Rio Grande do Sul. Sócia da Barufaldi Advogados, com sede em Porto Alegre/RS.

