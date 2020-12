Inter Advogado de ex-jogadores da categoria sub-20, do Inter, diz que demissão foi forçada

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

O advogado José Alex Fagundes, que representa os ex-jogadores da categoria sub-20 do Internacional, Matheus Monteiro e Luiz Vinícius, afirmou em entrevista à Rádio Grenal, da Rede Pampa, que a demissão dos jogadores, que tiveram o contrato rescindido pelo clube, foi forçada, e será objeto de ação judicial. Ainda segundo ele, o caso foi “uma brincadeira de muito mau gosto” em que não houve crime, nem vítima, e casos de violência doméstica acontecem “na casa de 50% dos jogadores”, que “se resolvem na vida particular”.

Questionado sobre o caso envolvendo os ex-jogadores na última terça-feira (1º), Fagundes afirmou aos comunicadores da Rádio Grenal que não é possível classificar o episódio como “crime”.

“Não tendo vítima, não tem crime, e tudo vai se encaminhar para uma decisão favorável”, disse o advogado. Ele também pondera que o Internacional não rescindiu o contrato dos jogadores em ocasiões anteriores.

“Está se tocando muito na questão dos antecedentes, por que não fizeram [Internacional] a rescisão no momento em que as coisas aconteceram? Foram algumas alterações familiares lá que ele [Matheus Monteiro] teve… problemas com a esposa, não houve assim nada muito grave, foi apenas, como se diz, violência doméstica”, relatou.

O advogado complementou a fala dizendo que os casos de violência doméstica acontecem entre a metade dos jogadores.

“Violência doméstica deve acontecer assim, digamos, na casa de 50% dos jogadores, são coisas que se resolvem na vida particular. Não é uma coisa aconselhável, né, mas o que a gente pode fazer?”, disse Fagundes.

Sobre a forma como ocorreu o desligamento dos ex-jogadores, o advogado afirmou que será objeto de ação judicial, já que eles teriam assinado sem a sua presença, “praticamente obrigados”.

“Eles [se referindo ao Inter] praticamente obrigaram os garotos a pedirem demissão. Se quer encerrar um contrato, encerra da maneira correta. Ou é uma demissão com justa causa, ou demissão sem justa causa, mas pedido de demissão não era o caso. Isso vai ser buscado judicialmente”, disse Fagundes.

O advogado também afirmou não saber dos antecedentes citados pela delegada Jeiselaure de Souza. “Falou que ele tinha ocorrência de violência doméstica, mas não tinha restrição de se aproximar da esposa, nada, e também parece que consumo de drogas, drogas leves, mas eu não tinha conhecimento e não tenho porque não vi nada oficialmente”, declarou.

Depois, porém, admite que os problemas eram inclusive conhecidos no Internacional, que teria afastado os então jogadores.

“Ele [se referindo ao Matheus] estava treinando em separado, né? Mas é aquela história, o clube tenta administrar.”

Polícia investiga

Em entrevista à Rádio Grenal, da Rede Pampa, também na terça-feira (1º), a delegada Jeiselaure de Souza, diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher da Polícia Civil, informou que foi instaurado procedimento para averiguação do contexto que envolve o vídeo que viralizou na internet, no qual o ex-jogador do Internacional, Matheus Monteiro, é visto contando como teria dopado uma mulher durante uma festa e de ter “ido para o quarto” com ela.

A delegada relatou que, apesar da suposta vítima não ter apresentado denúncia, a gravidade do conteúdo motivou o registro de ocorrência e abertura de investigação.

Matheus e o também ex-jogador do Inter, Luiz Vinícius, prestaram depoimento à polícia na tarde desta terça. Matheus disse que a gravação trata-se de uma brincadeira e que não é verdade o que disse. Vinícius reconheceu ter gravado e postado o vídeo em sua rede social.

Questionada sobre outras ocorrências envolvendo Matheus, a delegada Jeiselaure confirmou o registro de antecedentes do jogador por violência doméstica e histórico de uso de drogas e disse ainda que isso “já havia sido notificado ao clube em que ele jogava”.

A investigação sobre o caso deve prosseguir, com novos depoimentos. A delegada destacou que denúncias envolvendo casos de violência contra a mulher podem ser feitas pelo WhatsApp: (51) 984-44-06-06.

Rescisão

Na manhã de terça-feira (1º), os atletas Matheus Monteiro e Luiz Vinicius, do Internacional, ambos da categoria sub-20, tiveram seus contratos rompidos com o clube pelo envolvimento no vídeo em que Matheus sugere que teria dopado uma mulher em uma festa. Luiz Vinicius seria responsável pela filmagem e divulgação.

“Eu coloquei uma bala no copo dela, e ela ficou daquele jeito. Nem se ligou na cena, ela bebendo aqui, eu peguei o copo dela, quebrei um pedacinho e larguei ali. Ela ficou mal. E eu ‘pã’ (mãos batendo) e entrei para o quarto, ela de lá (vídeo é interrompido)”, afirmou o atleta em publicação.

Os atletas vinham sendo observados pelo técnico Abel Braga.

