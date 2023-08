Notícias Advogado e família do coronel Cid mudam de posição e evitam confrontar Bolsonaro

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Defesa e familiares do ex-ajudante de ordens modularam o discurso. (Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil)

A notícia de que o tenente-coronel Mauro Cid estaria disposto a admitir a venda de joias recebidas pelo governo brasileiro elevou o nível de pressão sobre Jair Bolsonaro, sobre quem cairia a acusação de ser o mandante da operação.

Horas após a revelação, um dos advogados do ex-presidente entrou em contato com a defesa de Cid. Depois disso, tudo mudou. Defensor de Cid, o criminalista Cezar Bitencourt modulou o discurso, evitou acusar Bolsonaro diretamente e passou a minimizar a confissão, restringindo-a apenas à venda de um relógio Rolex, cujas evidências já estão colhidas pela Polícia Federal.

“Eu tenho a impressão de que ele tinha certa autonomia. E mais: se eu erro aqui, eu conserto ali. Se fiz uma coisa errada aqui, posso consertar lá”, disse o advogado. Antes ele havia afirmado a alguns veículos de comunicação que o cliente só cumpria ordens do chefe.

A família de Cid também mudou o tom, de acordo com pessoas que conversaram recentemente com o general Mauro Lourena Cid, pai do militar e também investigado no caso.

Dias antes de a ideia de confissão vir à tona, o general demonstrava desespero em livrar o filho da cadeia e dizia que o ex-ajudante de ordens era injustiçado por só ele estar “mofando” na prisão. “Ninguém defende o Mauro”, reclamava.

O general também minimizava a atuação de Cid enquanto ajudante de ordens de Bolsonaro. Segundo ele, o tenente-coronel era apenas um assistente sem nenhum poder decisório cuja função principal era repassar os recados ao ex-presidente.

“Tratam como se ele fizesse tudo. Ele atendia o telefone e passava. Alguém ligava para o Bolsonaro? Não. Ligava para o Cid e ele passava. Imagina a caixa de mensagens ao fim do dia”, afirmou o general a um interlocutor.

Entre a família, a confissão vem sendo tratada como a última cartada para tirar o ex-ajudante de ordens da prisão. Cid cumpre uma prisão preventiva que já se arrasta por quase quatro meses, o que eleva a tensão sobre a situação.

Em silêncio

Apesar de manter os apelos pela soltura do militar, a família também passou a evitar qualquer menção a Bolsonaro. Além disso, aderiu ao discurso da defesa do ex-presidente, fazendo ponderações de que, apesar “pegar mal” a ação de Bolsonaro, a venda de joias era avalizada pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, vinculado à Presidência.

Até mesmo a entrega do dinheiro da venda do relógio em espécie a Bolsonaro, antes confirmada, passou a ser omitida. “Ninguém quer confrontar Bolsonaro”, disse uma pessoa próxima a Cid.

